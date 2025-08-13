Detenido en Langreo un hombre por tráfico de heroína tras ser sorprendido en plena entrega de droga

La Policía Nacional intervino unos 30 gramos de heroína, 900 euros en efectivo, varios comprimidos de metasedin, una balanza de precisión y distintos útiles utilizados para el tráfico de drogas en Ciaño. - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Local de Langreo-San Martín del Rey Aurelio, han detenido a un hombre en la localidad de Ciaño como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, principalmente heroína. La intervención policial ha permitido, además, desarticular uno de los puntos de venta de estupefacientes al menudeo más activos del concejo.

La investigación fue llevada a cabo por efectivos de la Brigada Local de Policía Judicial, que desde hace tiempo seguían los pasos del detenido, un individuo con antecedentes por los mismos hechos. Había sido arrestado en dos ocasiones en los últimos meses, aunque se detectó un cese temporal en su actividad delictiva.

Sin embargo, nuevas informaciones y las reiteradas quejas vecinales reactivaron las pesquisas, que fueron puestas en conocimiento de la autoridad judicial en el pasado mes de julio.

Tras varios días de vigilancia, los agentes confirmaron que el sospechoso mantenía contactos continuos con consumidores habituales de drogas, siendo esa la única actividad detectada. El pasado 11 de agosto, se observó cómo el investigado salía de su domicilio y acudía a la estación de tren de Ciaño, donde hizo entrega de un pequeño paquete a otra persona que lo esperaba.

Ante la evidencia de una nueva operación de compraventa, los agentes procedieron a su detención inmediata, asegurando su domicilio para evitar la destrucción de pruebas. Posteriormente, el Juzgado de Instrucción de Guardia de Langreo autorizó la entrada y registro del inmueble.

En el registro se intervinieron unos 30 gramos de heroína, 900 euros en efectivo, varios comprimidos de metasedin, una balanza de precisión y distintos útiles utilizados para el tráfico de drogas.

Tras la instrucción del correspondiente atestado policial, el detenido fue puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.

Con esta operación, la Policía Nacional da por desarticulado uno de los principales puntos de venta de heroína al por menor en Langreo.