Detenido en Oviedo un hombre como supuesto autor de una agresión sexual tras ser alertada la Policía Local

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Oviedo detuvo ayer por la mañana en el Naranco a un hombre como supuesto autor de un delito de agresión sexual, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación. La actuación se inició después de que un hombre que practicaba deporte alertara de que una pareja estaba discutiendo.

Según la información trasladada, la joven manifestó haber sido víctima de una agresión sexual, por lo que el hombre fue detenido de inmediato y trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Oviedo.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias.