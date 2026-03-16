Detenido el presunto agresor que apuñaló al conductor del búho entre Langreo y Oviedo

Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del apuñalamiento el pasado sábado de un conductor del autobús que cubría la línea de búho entre Langreo y Oviedo, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Asturias a Europa Press.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor de búho que realiza el trayecto Sama-Oviedo, en su primera parada, abrió el autobús para permitir el acceso de una persona que se subió al autobús con una navaja en la mano, amenazando al conductor.

Este se levantó para intentar echar al usuario y en la reyerta fue agredido, causándole un corte en el cuello y en la muñeca. La víctima continúa ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, fuera de peligro.