Detenido un vecino de Portugalete que trataba de introducir droga en Asturias

OVIEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias detuvo a un hombre por delito contra la salud pública cuando intentaba introducir en Asturias cocaína. Según informa el Instituto Armado, fue en torno a las 09.30 horas de este jueves cuando una patrulla perteneciente al Destacamento de Tráfico de Ribadesella mientras realizaba labores de vigilancia y control de tráfico en la carretera A-8 sentido Galicia a la altura del punto kilométrico 350, se vio rebasada por un turismo marca Seat, modelo Toledo de color blanco.

Efectuada consulta sobre su titular del vehículo, resultó que al mismo le constaba un señalamiento de un juzgado de la comunidad autónoma de Navarra, que implicaba su detención. Es entonces cuando los componentes de la patrulla de la Guardia Civil, rebasan a dicho vehículo, procediendo a continuación a realizar las señales correspondientes para que su conductor detenga la marcha.

Procedido a su identificación, resultó que no era el titular del turismo, sino un familiar próximo. Durante el tiempo que duró la identificación los síntomas de nerviosismo que mostró dicha persona fueron más que evidentes, lo que provocó que los Guardias Civiles procedieran a realizar un registro superficial del vehículo.

Como resultado de dicho registro, fue hallada bajo el asiento delantero derecho una mochila de pequeño tamaño y en su interior una bolsa que contenía una sustancia pulverulenta de color blanco que pudiera ser cocaína. Trasladada dicha persona y vehículo, hasta las dependencias de la Guardia Civil en Villaviciosa en un segundo registro se intervinieron 945 euros y dos teléfonos móviles.

A partir de ese momento se hicieron cargo de la investigación efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias, quienes tras llevar a cabo el correspondiente narcotest a dicha sustancia, ésta arrojó resultado positivo a cocaína, por lo que se procedió a la detención de dicha persona de 30 años de edad y vecino de Portugalete, Vizcaya. Tras el pesado de la cocaína intervenida, esta arrojó una cantidad de 1.118 gramos en bruto, incluyendo su envoltorio plástico.