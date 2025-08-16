Detenidos dos hombres en Parres por tráfico de drogas con 71 gramos de cocaína intervenidos

OVIEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

a Guardia Civil de Asturias, en colaboración con la Policía Local de Parres, ha detenido a dos hombres como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas, en una operación en la que se intervinieron 71,6 gramos de cocaína y 700 euros en efectivo.

Las investigaciones comenzaron a finales del pasado año, cuando la Guardia Civil de Arriondas tuvo conocimiento de la actividad de un vecino de Infiesto que presuntamente vendía droga al menudeo en la capital parraguesa, tal y como ha detallado la Guardia Civil en una nota de prensa este sábado.

Los agentes comprobaron que el sospechoso se desplazaba en un vehículo hasta Arriondas, donde trabajaba y distribuía la droga. Tras cesar su actividad laboral en diciembre, el investigado modificó su forma de operar: trasladaba la sustancia a Arriondas y se la entregaba a otro hombre, vecino de Parres, que se encargaba de la venta al por menor.

El pasado día 5, un dispositivo conjunto permitió la detención de ambos "in fraganti", en el momento en que se producía la entrega de la droga.

Los detenidos, de 50 y 39 años, fueron trasladados al Puesto de la Guardia Civil de Arriondas, donde se instruyeron diligencias antes de pasar a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas de Onís.