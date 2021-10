La DGT pone en marcha una campaña para proteger al peatón

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico lanza este lunes una campaña de comunicación para concienciar en el respeto a la movilidad peatonal, recordando que las aceras son un espacio exclusivo para los desplazamientos a pie. La campaña cuenta con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Red de Ciudades que Caminan, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores.

Desde que el pasado 2 de enero entrara en vigor el RD 970/2020 por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos y el Reglamento General de Circulación, dos textos normativos que se aprobaron en Consejo de Ministros del 10 de noviembre de 2020, los vehículos de movilidad personal, entre los que se encuentran los patinetes, son considerados vehículos a todos los efectos por lo que sus conductores están obligados a cumplir las normas de circulación, del mismo modo que el resto de conductores de coches y motos.

Esto implica, por ejemplo, que estos vehículos, no pueden circular por las aceras, además de tener prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos. Sin embargo, la realidad es que no todos los usuarios respetan la norma, algunos por mero desconocimiento, y es habitual ver patinetes circulando por las aceras, un comportamiento que no solo genera quejas entre los ciudadanos sino que además es peligroso para los peatones, llegando en algunos casos a producir accidentes.

CAMPAÑA DE VIGILANCIA

Además y como complemento a la comunicación, estos días también se llevará a cabo una campaña específica de vigilancia que, a través de las distintas policías, controlará la circulación de los vehículos de movilidad personal y las bicicletas por las aceras con el objetivo de denunciar y reducir este tipo de infracciones graves que lleva aparejada la sanción de 200 euros.

Como recordatorio, en los vehículos de movilidad personal solo puede ir una persona, además su conductor está sometido a las mismas tasas de alcohol permitidas por la Ley de Seguridad Vial al resto de conductores, así mismo tienen prohibido conducir con presencia de drogas en el organismo y hacer uso de auriculares, móvil o cualquier otro dispositivo mientras van conduciendo.

En Asturias han sido invitados a participar los Ayuntamientos de Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Langreo y Mieres, por su condición de municipios con un mayor número de población.