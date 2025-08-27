El Día de Asturias 2025, el más sidrero

La consejera de Cultura y alcaldes de la Comarca de la Sidra, escanciando en Villaviciosa - EUROPA PRESS

Hevia, Los Berrones, Petit Pop o las orquestas Tekila y Dominó, en la programación musical

OVIEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias celebrará en los concejos que integran la Comarca de la Sidra, del 5 al 8 de septiembre, los actos conmemorativos del Día de Asturias, que este año rinden homenaje a la cultura sidrera, tras su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño y el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, acompañados de los alcaldes de Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava y Sariego, han presentado este miércoles el programa de actividades gratuitas que acogerá cada uno de los concejos anfitriones.

La Comarca de la Sidra está integrada por seis concejos del centro-oriente asturiano, Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa, que comparten un denominador común, la producción sidrera. La celebración de esta emblemática festividad en la comarca supone así un homenaje a la reciente declaración de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Mundial.

Además de la sidra, la música, la cultura y la tradición protagonizan una completa programación que combinará mercados tradicionales, muestras de gastronomía, exhibiciones de deportes y juegos autóctonos, actividades infantiles y espectáculos de calle. El patrimonio histórico y natural de la comarca también tendrá un papel protagonista, con visitas guiadas, talleres y propuestas para todos los públicos, en un programa pensado para disfrutar en familia y abierto a residentes y visitantes.

La consejera de Cultura ha destacado que "el Día de Asturias es la gran fiesta de encuentro de las y los asturianos: conmemoramos lo que somos y lo que proyectamos al mundo. Además, este año lo hacemos poniendo en valor la cultura sidrera y la colaboración entre concejos, como ya ocurrió el año pasado con la celebración conjunta en los tres concejos de Los Oscos".

En este sentido ha añadido que "este modelo itinerante y compartido refuerza la cohesión territorial: cada concejo aporta su personalidad y, juntos, tejemos una programación abierta a familias, residentes y visitantes que disfrutan de nuestras tradiciones, nuestro patrimonio y nuestra música".

El Día de Asturias volverá a ser, de esta forma, una gran fiesta de encuentro en torno a nuestras tradiciones, con la cultura sidrera como simbolo y nexo común.

En Sariego, el 5 de septiembre, el programa arrancará con una exhibición de deporte tradicional en Vega y el pasacalles a cargo de la Bandina L'Emboláu. En Narzana, el público disfrutará de las visitas teatralizadas y actuaciones musicales de Amaia Rey y del Coro Errante en la Cueva de San Pedrin. También podrán visitarse el Llagar Trabanco y la Yeguada Finca Maeza y habrá espicha con degustación de productos típicos. Cierra las actividades en Sariego el concierto de Los Berrones y de la Orquesta Grupo Limite.

En la mañana del 6 de septiembre, en Colunga, el público que visite el concejo de Colunga este día tendrán entrada gratuita al Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), que ofrecerá actividades especiales durante todo el día como una visita al yacimiento de icnitas de la playa de La Griega en colaboración con el Centro de Interpretación del Sueve, una Yincana Dinosidrera o un taller de mayáu de manzana, entre otras actividades.

Además, en Colunga, se podrá disfrutar de un pasacalles con la Bandina L'Emboláu, la exposición Sidra en la Casa de Cultura, y del concierto de Petit Pop en la Plaza de la iglesia de San Cristóbal.

Ya en Villaviciosa el 6 de septiembre, el centro de la villa se Ilenará con la música de las bandas de gaitas participantes en el Festival Internacional de la Gaita y el Parque del Pelambre acogerá el mercado de este Festival. También habrá jornada de puertas abiertas en los llagares El Gaitero y Cortina, con un tren sidrero con animación.

La música centra la programación en Villaviciosa que acogerá los conciertos del gaitero Hevia y de la joven cantante asturiana Eva Hevia. También, en colaboración con el Festival Internacional de la Gaita, se ofrecerán las actuaciones de Malin Lewis, Felpeyu y Skama La Rede, además de un espectáculo de drones.

En la mañana del 7 de septiembre, en Cabranes, al mercau tradicional en la Plaza del Emigrante de Santolaya, se suma la exposición en la Casa de Cultura Cabranes, cultura y tradición. Los más pequeños disfrutarán con los Juegos a lo grande y habrá degustaciones de sidra y zumo ecológicos y de arroz con leche y boroña, además de una preba de sidra con Tano Collado.

También se realizará un taller de ajedrez y partidas simultáneas y una demostración del traje tradicional de Cabranes, se ofrecerán vuelos cautivos de globo aerostático y, a lo largo de todo el día, habrá entrada gratuita al Museo de la Escuela Rural, en Viñón. La nota musical la podrán los pasacalles de Hermanos Joglar y el concierto sesión vermú de Los Acebos.

Por lo que se refiere a Bimenes, el 7 de septiembre en la capital del concejo, Martimporra, podrá disfrutarse de una jornada de puertas abiertas y animación teatral en el Palacio Marqués de Casa Estrada. Los Yerbatos y La Pandorga serán los encargados de la ambientación musical y folclórica en el prau del Palacio donde también habrá canción asturiana y podrá verse una exhibición de lucha Valtu asi como participar en una degustación y elaboración en vivo de chorizo a la sidra. Las actividades en Bimenes finalizan con el concierto de la Orquesta Dominó.

El 8 de septiembre, en Nava, el Museo de la Sidra ofrescerá ese día entrada gratuita a todos los visitantes que también podrán disfrutar de canción asturiana, de ambientación costumbrista en el entorno del equipamiento, de una clase magistral de sidra y de una preba de sidra con José Norniella.

En Nava habrá mercado y juegos tradicionales y se ofrecerán vuelos cautivos de globo aerostático, además de un tren sidrero con animación por la villa y el pasacalles de la Banda de Gaites Llariegu.

La iglesia de San Bartolomé acogerá el encuentro con los coros de la Comarca de la Sidra y en la Plaza Manuel Uria podrá verse la actuación sesión vermú de Querida Margot y el concierto de la Orquesta Tekila.

Las visitas teatralizadas a la Cueva de San Pedrin, las visitas guiadas a Ilagares de Sariego y Villaviciosa y a la Yeguada Finca Meza, varias actividades en el Museo del Jurásico de Asturias y los vuelos cautivos de globo aerostático tienen plazas limitadas, por lo que es necesario realizar inscripción previa en la web. El programa completo para el Día de Asturias puede consultarse en el siguiente enlace: https://asturiesculturaenrede.es.

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, como anfitrión, tomó la palabra durante el acto de este miércoles para destacar el "orgullo" que supone acoger la presentación y subrayar la coincidencia de los días de celebración con distintos acontecimientos en la capital de la manzana, como el Festival Internacional de la Gaita, la Fiesta de la Sidra y las jornadas previas a las Fiestas de El Portal.