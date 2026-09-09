Día Europeo del Camino de Santiago: 35 actividades en Asturias (Grandas de Salime y Llanes

Presentación, en Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón), de la programación del Día Europeo del Camino de Santiago 2026 y las Jornadas Europeas de Patrimonio, que se celebrarán del 14 al 20 de este mes. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, Vanessa Gutiérrez, ha presentado este miércoles, en Gijón, la programación del Día Europeo del Camino de Santiago 2026 y las Jornadas Europeas de Patrimonio, que se celebrarán del 14 al 20 de este mes.

Según una nota de prensa del Gobierno asturiano, los concejos de Grandas de Salime y Llanes, estrechamente ligados al Camino Primitivo y al Camino de la Costa, acogerán 35 actividades culturales, educativas y participativas.

Gutiérrez, por su parte, ha destacado la dimensión cultural y europea de los itinerarios jacobeos y su capacidad para conectar patrimonio, territorio y participación.

La consejera ha incidido en que esta programación "busca acercar esa riqueza a públicos diversos y mostrar el Camino, uno de los grandes patrimonios compartidos de Europa, como ruta de peregrinación y espacio de encuentro e intercambio cultural".

Relacionado con ello, desde el Gobierno autonómico se ha recordado que la Federación Europea del Camino de Santiago comenzó a celebrar el Día Europeo del Camino de Santiago en 2019 a iniciativa del Principado, para reforzar la dimensión cultural europea de los itinerarios jacobeos y favorecer su conocimiento.

Han remarcado, asimismo, que la edición de este año adquiere especial relevancia por su vinculación con el trabajo de promoción que el Gobierno de Asturias desarrolla de cara al próximo Xacobéu 2027, con el fin de proyectar internacionalmente unas rutas que, desde 2015, forman parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco dentro de los Caminos del Norte de España.

CAMINO PRIMITIVO

En el caso de Grandas de Salime, la programación arrancará con la instalación escultórica 'Paso y permanencia', del artista Rubén González Prieto. Distribuida en distintos puntos del Camino Primitivo, han explicado que la intervención propone una reflexión sobre el intercambio humano y cultural que se produce entre quienes recorren la ruta y quienes habitan el territorio.

La historia del Camino se abordará también desde perspectivas diferentes. En este caso, la diseñadora Maite Capín ofrecerá la charla 'El Camino de Santiago' a través del vestuario, que recorrerá la indumentaria, los oficios textiles y la recreación histórica en el cine.

Las tradiciones y leyendas jacobeas llegarán de la mano de propuestas de narración oral y teatro familiar como Leyendas del Camino y Buen Camino Peregrinos.

Asimismo, el Museo Etnográfico de Grandas de Salime Pepe el Ferreiro, con entrada gratuita durante toda la semana, tendrá un protagonismo destacado.

Sus espacios acogerán demostraciones de tornería tradicional, talleres gastronómicos, visitas guiadas sobre la tradición oral y actividades relacionadas con el procesado artesanal de la lana xalda, la tejeduría tradicional y la cestería de castaño.

También se emitirá el videopodcast en directo 'Por buen camino. Innovar y emprender desde lo rural', en el que representantes de los ámbitos cultural, turístico y asociativo conversarán sobre el papel que puede desempeñar el Camino Primitivo como motor de dinamización económica y social.

Habrá también propuestas para el público infantil, entre ellas un taller de creación literaria inspirado en 'Breve inventariu de los seres escondíos', además de baile tradicional, animaciones musicales, un pasacalles mitológico con personajes de la tradición asturiana y una ruta guiada para descubrir la evolución urbana e histórica de Grandas de Salime.

Uno de los momentos centrales será el videomapping sobre la colegiata de El Salvador, una experiencia audiovisual que combinará patrimonio monumental, símbolos jacobeos, memoria de la peregrinación y nuevas tecnologías.

El programa se cerrará con un concierto de Otramiente, agrupación especializada en la recuperación de la música tradicional del suroccidente asturiano.

CAMINO DE LA COSTA

En cuanto a Llanes, se desarrollará una programación especialmente pensada para las familias. Los más pequeños podrán acercarse al universo jacobeo a través del espectáculo La torre de los cuentos: el Camino y de talleres creativos para elaborar conchas jacobeas y mochilas inspiradas en la Edad Media.

Asimismo, la conferencia 'Canteros del sonido, peregrinos del tiempo' permitirá descubrir la iconografía musical que se conserva en iglesias y monumentos del Camino en Asturias.

A ella se sumarán espectáculos teatrales y cuentacuentos como 'De boca en boca en el Camino', 'Pícaros en el Camino' y 'Los cuentos d'un pelegrín... que va de vuelta', que recuperarán historias, leyendas y valores vinculados a la peregrinación.

El programa se completa con juegos tradicionales de gran formato, una ruta guiada por el patrimonio urbano de Llanes, una nueva edición de El Camino de Santiago a través del vestuario y la representación de Tía Miseria, galardonada con el Premiu Nel Amaro de Teatru Profesional en llingua asturiana.

Además, la música tradicional y la cultura popular saldrán también a las calles con el pasabares de la bandina 'Los Indianos de la Maleta al Agua'. Por su parte, La Guardia acercará al público la recreación histórica mediante talleres y demostraciones sobre la vida cotidiana, la medicina, la indumentaria y el mundo militar en el Reino de Asturias.

Otro de los grandes momentos de la programación tendrá como escenario la fachada del palacio de Gastañaga, donde un espectáculo de videomapping recorrerá la historia de Llanes y su relación con el Camino mediante narración histórica, elementos visuales e iluminación monumental.

El cierre llegará con el concierto teatralizado Músicas peregrinas: un paso santo y otro, no tanto, que combina música medieval, clásica, tradicional asturiana y gallega con textos dramatizados inspirados en las peregrinaciones históricas a Compostela.

En conjunto, la programación propone más de una treintena de actividades para acercarse al Camino de Santiago y su patrimonio que combinan tradición y creación artística, memoria y nuevas formas de divulgación. Grandas de Salime y Llanes permitirán recorrer durante una semana dos de las principales rutas jacobeas asturianas desde la cultura y el patrimonio.