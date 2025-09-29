Diálogos sobre la repoblación del medio rural en el Pozo Sotón: La feria nacional Presura se celebra este fin de semana

El director de Presura, Joaquín Alcalde; la directora de FCRA, Eva Pando; el DG de Reto Demográfico, Marcos Niño; la vicealcaldesa de SMRA, Cintia Ordóñez; y el director de comunicación de Hunosa, Gustavo Martínez, presentan la 9ª edición de 'Presura'. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, será este fin de semana el escenario de la novena edición de la Feria Nacional para la repoblación de la España rural, 'Presura'. Del viernes 3 al domingo 5 de octubre, se celebrarán mesas redondas y diálogos en torno al despoblamiento rural y las posibilidades de futuro de los concejos afectados por esta realidad.

La feria está organizada por la empresa El Hueco, Fundación Oxígeno y la Asociación Tierras Sorianas del Cid, y cuenta con el apoyo del Gobierno asturiano, la Fundación Caja Rural de Asturias, Hunosa, y el Gobierno de España.

En una rueda de prensa en Oviedo, el director de la feria, Joaquín Alcalde, ha explicado que en esta edición de la feria un 30% de la participación será asturiana, tanto en mesas redondas como en ágoras y expositores, que se espera que alcancen los 60.

La directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando, ha resaltado la importancia de apoyar este tipo de eventos que "impulsan la lucha contra el reto demográfico". "Es un lujo tenerlo en Asturias", ha dicho, enfatizando que esta novena edición "va a ser diferente" al resto por la diversidad que conforma el mundo rural asturiano.

El director de comunicación de Hunosa, Gustavo Martínez, ha destacado la relevancia de que un evento de estas características se celebre en el Pozo Sotón, ya que lo consolida como un espacio "singular" para la celebración de eventos y le da una nueva vida a un lugar en el que antes se extraía carbón.

Por su parte, la vicealcaldesa de San Martín del Rey Aurelio, Cintia Ordóñez, ha explicado que acoger en su municipio esta feria es "una declaración de intenciones" que pretende decir "alto y claro" que el medio rural "tiene futuro" y que lugares como las cuencas mineras "no son reliquias del pasado sino espacios vivos y llenos de posibilidades".

Finalmente, el director general de Reto Demográfico del Gobierno asturiano, Marcos Niño, ha puesto el foco en la importancia de celebrar estos eventos para abordar la lucha contra la despoblación. Ha asegurado que el Ejecutivo asturiano trabaja para que el incremento en la población que está experimentando el Principado se reparta en todo el territorio para contribuir a su vertebración. Eventos como este, ha agregado, lanza el mensaje de que "en Asturias hay futuro, hay territorio y hay compromiso social".

EL PROGRAMA

La primera jornada de Presura comenzará a las 11.15 del viernes con la inauguración, en la que actuará el Coro Minero de Turón e intervendrán un representante del Gobierno de España y otro del Principado; el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines; el presidente de Hunosa, Enrique Fernández; el director de Presura, Joaquín Alcalde; el presidente de Caja Rural de Asturias, Fernando Martínez; la directora de coordinación y acciones institucionales de Tragsa, Paloma López-Izquierdo; y la consejera delegada de ENISA, Carolina Rodríguez.

El día continuará con un diálogo inaugural y la mesa redonda 'La revuelta de los jóvenes'. Por la tarde tendrá lugar un punto de encuentro y otras tres mesas redondas, bajo el título 'Vivir del campo sin agotarlo', 'Estáis despoblados porque no hay dios que os aguante' y 'Periferias'.

El sábado se celebrarán otras cinco mesas redondas que abordarán el futuro del mundo rural a través de los títulos 'Asturias, laboratorio rural', 'Cuando la marea baja', 'Con ciencia y cultura la despoblación se cura', 'El atlas de lo pequeño' y 'Retroinnovación'. También el sábado se entregarán los premios del concurso 'El Hueco Starter', orientado a emprendedores.

Finalmente el domingo habrá otras dos mesas redondas bajo los títulos 'Economía social para el rural del siglo XXI' y 'Retornadas del siglo XXI'. Cerrarán la feria el secretario general para el Reto Demográfico, Paco Boya, y el director de Presura, Joaquín Alcalde.