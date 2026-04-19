Diez noches y diez experiencias culinarias: el nuevo reclamo del sorteo de La Peruyal

Cartel del sorteo. - LA PERUYAL

OVIEDO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sociedad de festejos La Peruyal ha puesto en marcha la venta de papeletas de su sorteo anual con el objetivo de sufragar los gastos de organización de sus celebraciones. En concreto, sorteará un paquete compuesto por 10 noches con desayuno para dos personas en Paradores de Turismo de España, así como 10 comidas o cenas también para dos personas en estos establecimientos.

El premio, que contará con un único ganador, permitirá al agraciado diseñar su propia experiencia, eligiendo los Paradores en los que alojarse --previa reserva-- en cualquier punto del país, pudiendo distribuir las estancias de forma consecutiva o alterna, así como repetir establecimiento si así lo desea. Además, las comidas o cenas podrán disfrutarse durante las estancias o reservarse de forma independiente en cualquiera de los restaurantes de la red.

El sorteo se celebrará el sábado 30 de mayo a las 20.00 horas en el parque de La Llera, coincidiendo con la tradicional 'Pitanza del Sociu'. Para optar al premio, el ganador o un representante deberá estar presente en el momento del sorteo con la papeleta correspondiente.

Las participaciones tienen un precio de dos euros y pueden adquirirse en diversos establecimientos de Arriondas, entre ellos La Fortuna, Ferretería Falo, Difer Moda y Belleza, Bar La Plaza, Librería Gestión, Fide, El Tonel de Gigi, Frutería Iñíguez o Apeadero Bar, además de a través de los perfiles en redes sociales de la propia sociedad.

El sorteo, que cuenta con una amplia participación y se ha consolidado como una de las citas más esperadas en la comarca, ha alcanzado en ediciones anteriores miles de papeletas vendidas. Tras premios como una moto, un "cuatro latas" o la experiencia "un paseo por las estrellas" --que incluía comidas en restaurantes con estrella Michelin de Asturias--, la entidad apuesta este año por un premio centrado en el turismo y la gastronomía.