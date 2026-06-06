Dimite el director de Valgrande-Pajares

Archivo - Estación invernal de Valgrande-Pajares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director de la estación invernal asturiana Valgrande-Pajares, Javier Martínez, ha presentado su dimisión. "He presentado mi dimisión por motivos personales y porque todo esto me acarreó graves problemas de salud debido a una situación laboral infernal", ha dicho.

Martínez se ha pronunciado en esos términos en unas declaraciones al diario regional asturiano La Nueva España recogidas por Europa Press. "Me imposibilitaban trabajar y me amonestaban continuamente por cualquier cosa", ha añadido.

El ya exdirector del complejo invernal ha dicho que la actitud del Gobierno asturiano cambió hacia él sobre todo después de su comparecencia en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), donde detalló las carencias de la estación. Según Martínez, desde entonces la Administración pasó a hacerle la vida "completamente imposible".