Un diputado de Vox manda "a tomar por culo" al presidente de la Junta en el Debate de Orientación Política

1120231.1.260.149.20260925145008 El diputado de Vox, Gonzalo Centeno. - VOX

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los micrófonos del hemiciclo captaron este viernes durante la última jornada del Debate de Orientación Política al diputado del Grupo Parlamentario de Vox, Gonzalo Centeno mandando "a tomar por culo" al presidente de la Junta General del Principado de Asturias, el socialista Juan Cofiño.

Fue después de la intervención que hizo la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé para defender las propuestas de resolución de su grupo, cuando Centeno reclamó al presidente de la Junta intervenir por alusiones y por "la imputación de un delito a su grupo parlamentario", ya que Tomé había cerrado su intervención acusando a Vox de "vulnerar los Derechos Humanos".

Cofiño le negó el turno de palabra y amenazó con expulsarle del hemiciclo si tenía que volver a llamarle al orden. En ese momento los micrófonos abiertos del Parlamento captaron al parlamentario diciendo "vaya a tomar por culo por ahí". Las palabras de Centeno se escucharon en el hemiciclo y también en la retransmisión de la sesión.

Lo ocurrido hizo que, antes de iniciarse el turno de votaciones, Juan Cofiño haya intervenido para pedir respeto a todo el parlamento y dirigirse de manera específica al diputado de Vox.

"Yo respeto a todo el mundo, a todos los señores y señoras diputados y a todos los grupos políticos de esta Cámara, a todos, sin excepción, porque considero que todos tienen idéntica legitimación de origen. Ustedes también, los han elegido asturianos. No les he faltado al respeto, ni personalmente ni como grupo, nunca. Ni en público ni en privado", manifestó Cofiño.