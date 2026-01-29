El director Facultativo de Combayl en 2022 insiste en que en esa etapa no se sacaba carbón en la mina de Cerredo

El que fuera Director Facultativo de Combayl en la mina de Cerredo, Roberto Valdés González. - CAPTURA WEB JGPA

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El que fuera Director Facultativo de Combayl en la mina de Cerredo, Roberto Valdés González, entre el 15 de junio y el 30 de septiembre del 2022 ha comparecido este jueves en la Comisión parlamentaria que investiga el accidente ocurrido en la mina de Cerredo en 2025 y que dejó cinco mineros muertos. Ha explicado que "cuando se produce el accidente de 2022 en la citada mina --que dejó un fallecido y un herido--, no se estaba extrayendo carbón del piso sexto.

Preguntado sobre qué opinión le merece que Combayl haya reconocido extracción ilegal de carbón en el piso sexto, ha asegurado que "como con ese reconocimiento no está de acuerdo y lo hicieron sin contar con él, prefiere no dar su opinión para que "no le echen de la comisión". Ha indicado que si por el hubiese sido hubiese dejado su puesto al día siguiente del accidente de agosto de 2022 porque "no se sintió protegido, incluso con carácter retroactivo".

Si ha indicado que el empresario, Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes, le pidió y le "insistió" en que presentase un Proyecto de Investigación Complementaria para extraer carbón, pero se negó a ello.

"Nombró un Proyecto de Investigación Complementaria, un PIC. Me lo nombró, me dijo a ver si podemos poner esto en marcha. Me insistió con eso, pero yo le dije que no porque además yo me iba en septiembre", explicó Roberto Valdés que ha asegurado que Chus Mirantes "no tiene formación técnica ni jurídica para una figura de ese tipo --un PIC--, no era un hombre de papeles", con lo cual alguien tuvo que asesorarle al respecto.

El compareciente consideraba a Jesús Rodríguez Morán el único propietario y era con quien trataba. En este sentido ha manifestado que en el día a día de la mina en las instalaciones había un encargado y estaba Chus Mirantes "por allí".

Preguntado si tenía la sensación de que la intención de la empresa con esa explotación era sacar carbón, ha manifestado que "no sabe si era sacar carbón o ponerla en valor para venderla". "No lo sé. Es una opción. Eso es especular, pero es así. Lo desconozco", dijo.

Así a preguntas de los diputados ha asegurado que en ese periodo lo que se hacía "era recogida de chatarra en el exterior, centralizarla en la plaza para una empresa que la cargaba y se la llevaba y luego había otro proyecto que era el de recuperar material de mina para vida, que se vendió a una empresa colombiana". También se iba recopilando acopios exteriores de carbón, de antiguos montones que habían quedado.

Del interior de los pisos ha indicado que en ese periodo que lo único que se hacía era sacar equipos del piso sexto, con lo cual en el momento del accidente mortal de 2022 "el carbón que iba cargado en el camión era de acopios del exterior, tenía que ser de acopios del exterior".

En una exposición previa, Valdés González ha indicado que pese a que se le cita en la comisión en calidad de director facultativo de Conbayl considera necesario aclarar que "el director facultativo no lo es de una empresa, sino que lo es de una mina o de una serie de concesiones mineras". "Con lo cual, yo nunca he sido director facultativo de Conbayl, si nos ceñimos al reglamento. He sido director facultativo siempre de grupos de concesiones", dijo.

VINCULACIÓN CON CERREDO

Respecto a su vinculación con Cerredo, también quiso señalar que estuvo en la dirección facultativa entre el 15 de junio y el 30 de septiembre del 2022, "única y exclusivamente". "En septiembre del 2022 presento mi renuncia voluntaria. A partir de ahí, se nombra un primer director facultativo después de mí, que es Miguel Sánchez Suárez, el cual está ocho meses como director facultativo y, posteriormente, en abril del 23, creo que fue, se nombra José Antonio Casillas", explicó.

Ha indicado que él colaboró con Miguel Sánchez porque no tenía mucha experiencia en el sector de minería de carbón. "Colaboro con él, incluso se viene a mi casa a Ponferrada y le oriento cómo se llevan los temas administrativos. Una colaboración que termina en amistad, aunque fuese en ocho meses. Cuando entra José Antonio Casillas, a mí me lo presentan y me deja claro que no formo parte de ninguna acuación en Cerredo y que debido a su experiencia prefiere trabajar él con sus medios, con lo cual yo desde ese momento dejo de tener ninguna relación con Cerredo", explicó.

PAPEL DE ADRIÁN RODRÍGUEZ

También se ha referido al hijo de Chus Mirantes, Adrián Rodríguez, administrador único de la empresa Blue Solving, al que ha tldado de "víctima de todo esto". "Es un chaval muy normal, lo verán que es un muy buen chaval y no tiene nada que ver en toda esta historia, le ha tocado los papeles", dijo.

"Adrián es un chico muy normal, incluso tímido, pero yo veo que Adrián, su máxima, su dios es su padre. Y su padre lleva toda la vida saliendo de casa muy temprano y llegando muy tarde. Porque va a trabajar o porque va de fiesta o por lo que sea. Yo creo que se ha metido en todo esto un poco por hacer ver a su padre que es útil. Porque a lo mejor ese amor que tiene Adrián hacia su padre, no es en la misma medida de su padre hacia su hijo y Adrián estaba reclamando un poco sentirse útil para su padre y hubiese hecho cualquier cosa por demostrar a su padre que estaba ahí", dijo.