El director facultativo de la mina de Cerredo no comparece en la comisión de investigación en la que estaba citado

Archivo - Efectivos de emergencias durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025, en Degaña, Asturias (España). Cinco personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas de consideración - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director facultativo de la unidad productiva del Grupo Cerredo y de miembro de la Comisión de Seguridad Minera, José Antonio Fernández Casillas, no ha comparecido este miércoles en la Comisión del Parlamento asturiano que investiga el accidente de la mina de Cerredo, en el municipio asturiano de Degaña, en el que murieron cinco operarios leoneses.

Casillas estaba citado para las 16.00 horas de este jueves en sede parlamentaria. Su ausencia provocó la suspensión de la sesión, ya que era el único compareciente citado para esta tarde.

La presidenta de la comisión, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé ha trasladado que desde la presidencia "no tienen la certeza de que le llegara el señalamiento que se tramitó a través de Delegación por falta de datos postales".

"Vamos a confirmar y proceder. Si el director facultativo recibió el señalamiento y no compareció se procederá de acuerdo al Reglamento trasladando la cuestión a Fiscalía. Si no lo recibió por error técnico se volverá a enviar señalamiento y se marcará una nueva fecha de comparecencia", señalan desde la presidencia de la Comisión.