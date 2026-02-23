Divertia defiende en el Consejo los pliegos de contratación de escenario en el parque Hermanos Castro

El presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, en rueda de prensa en el Consejo de Administración de la sociedad municipal. - DIVERTIA GIJÓN

GIJÓN, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, ha comunicado este lunes que abordarán en el Consejo de Administración Extraordinario de Divertia la aprobación de dos pliegos de condiciones para los conciertos que se van a celebrar en el Parque Hermanos Castro.

Suárez, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha explicado que un primer pliego, por importe de 157.000 euros, es para el servicio de instalaciones eléctricas, personal técnico y suministro energético.

En cuanto al segundo pliego, por importe de 168.000 euros, es para el montaje y desmontaje de escenario y otras plataformas en el mismo recinto. Con respecto a estos pliegos, se trata de una novedad a años anteriores.

Suárez ha incidido en que desde Divertia asumen la producción de los conciertos en el parque Hermanos Castro, lo cual les permite "contar con una mayor oferta, desestacionalizar arrancando a lo largo del mes de junio y retomar la labor de Divertia como productora de conciertos abandonada en los últimos años".

Ha señalado, al respecto, que esta programación consta de ocho conciertos. En este sentido, ha indicado que hay un primer ciclo que engloba los conciertos del parque, que se realizarán a lo largo del próximo mes de junio. En este caso, el próximo 6 de junio tocará en Gijón Orozco, el 12 de junio Alejandro Sanz y el 19 de junio Lola Índigo.

Asimismo, habrá un segundo ciclo, correspondiente al Gijón Life, con conciertos los días 10, 11 y 25 del próximo julio. Este contará con La oreja de Van Gogh, el WAY Festival y Dani Martín.

Suárez ha indicado que sustituyen las aportaciones económicas que se venían haciendo años anteriores a los promotores por la cesión de la producción e instalación.

En un tercer ciclo, será el turno de Love The 90's y I Love Reggaeton, el 31 de julio y el 1 de agosto, en los que Divertia colabora con ambos eventos.

Ha aclarado, asimismo, que Divertia va a tener un ingreso de un importe por el suministro de producción y montaje, que está pendiente de valorar con función a los pliegos y a la adjudicación final.

Ha explicado, además, que cuando no haya conciertos se va a acotar la zona para que pueda haber disponibilidad para aparcar y se va a vallar lo que es el escenario nada más. Sí que ha avanzado que podría valorarse si alguien quisiera realizar algún evento más en las fechas disponibles. Dicho esto, ha visto esto último bastante difícil al haber una oferta suficientemente amplia.

RÉPLICA A LA IZQUIERDA

Suárez, por otro lado, ha aprovechado para afear la "falta de rigor" de los grupos de Izquierda Unida y Podemos por sus declaraciones sobre este asunto, sin tan siquiera esperar al Consejo donde se va a tratar.

Ha dejado claro, al respecto, que no se trata de incrementar las colaboraciones de Divertia con promotores privados sino de sustituir las económicas por producción, lo que les permite ampliar y optimizar la oferta que, junto con los conciertos gratuitos de la Semana Grande en agosto, "nos da una foto de junio, julio y agosto con las figuras más relevantes del panorama musical en nuestra ciudad", ha resaltado.

Por otra parte, en el Consejo también se formularán las cuentas anuales que, al cierre de 2025, arrojan un beneficio de 4.248 euros. El presidente de Divertia ha apuntado que la aportación del Ayuntamiento creció un 2,7 por ciento respecto al ejercicio anterior.

A su parecer, son unas cuentas "satisfactorias", teniendo en cuenta que se han aumentado las actividades propias y colaboraciones con respecto al 2024. Ha puntualizado, también, que la minoración en ingresos que más puede llamar la atención viene derivada fundamentalmente por el cierre temporal del teatro por obras.

Con todo, ha señalado que los gastos e ingresos ejecutados ascendieron a 9.449.328 euros y 9.453.576 euros, respectivamente, lo que supuso una ejecución del 109 por ciento con respecto a lo presupuestado.

