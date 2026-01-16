Divertia estudia jurídicamente si recurrir o no la sentencia contra el programa 'Siente Xixón'

Archivo - El presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, ha defendido este viernes que el programa de música en vivo en locales de hostelería 'Siente Xixón' lleva años celebrándose y ha incidido en que su continuidad depende de la modificación de la Ley de Espectáculos por parte del Principado.

Así lo ha señalado, en respuesta a los medios de comunicación, tras una nueva sentencia que dicta que las bases reformuladas tras un primer fallo judicial no son conformes a derecho.

Divertia, en este sentido, ha puesto en manos de su servicio jurídico este asunto, de cara a adoptar una solución con respecto a presentar recurso o no contra esta nueva sentencia. Suárez ha arremetido contra el PSOE gijonés que, según él, parece que se posiciona a la contra.

Junto a Suárez, el presidente de Otea, Javier Martínez, ha remarcado que el Principado se comprometió a modificar la citada ley, a lo que ha mostrado su deseo a que esté lista antes del próximo verano para poder garantizar estos espectáculos.

En cuanto a los demandantes, ha indicado que representan a una parte del sector. Ha indicado, en este sentido, que cada uno es muy libre de defender sus intereses. A su modo de ver, las leyes deben estar para complacer al mayor número de hosteleros y que se cumpla la ley.