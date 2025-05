Doce ciclistas denunciados en una semana en la campaña que ha llevado a cabo la Guardia Civil de Tráfico

OVIEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Asturias llevaron a cabo un dispositivo especial de vigilancia y control de ciclistas en vías interurbanas del 12 al 18 de mayo de este año. En esos siete días se han controlado 574 usuarios de bicicleta a los que se han formulado un total de 12 denuncias.

Además, otros dos conductores vehículos fueron denunciados por infracciones cometidas en relación a ciclistas. Se vigilaron aspectos como el uso de casco, la utilización de alumbrado y elementos reflectantes, uso de teléfono móvil, cascos o auriculares, la presencia de alcohol o drogas en ciclistas, así como el respeto de la señalización o la correcta circulación por la vía.

En el caso de los ciclistas, tres de las denuncias establecidas lo fueron por la no utilización o el uso inadecuado del casco, tres por el uso de auriculares, dos por no respetar semáforos, uno por circular por la zona incorrecta de la vía, uno por alcoholemia, uno por no hacer uso adecuado de alumbrado, y dos por otras infracciones.

Respecto al comportamiento de otros usuarios en relación a las bicicletas fueron detectadas dos infracciones, uno por conducción negligente o temeraria hacia ciclistas y uno por conducción con presencia de drogas en vías frecuentadas por estos.