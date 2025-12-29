Docentes de asturiano y eonaviego recurren al Defensor del Pueblo por la negativa del Ministerio a crear su especialidad - DOCENTES DE ASTURIANO Y EONAVIEGO.

OVIEDO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Asociación de docentes d'asturianu y eonaviego/gallego-asturiano (ADAE) se desplazaron este lunes a Madrid para presentar una queja formal ante el Defensor del Pueblo, tras la última negativa del Ministerio de Educación a modificar los Reales Decretos que permitirían la creación de las especialidades docentes para el profesorado que imparte la enseñanza de esas lenguas.

El pasado 26 de noviembre, la entonces ministra de Educación, Pilar Alegría, volvió a rechazar esta modificación normativa, una decisión que asegura el colectivo "condena a 332 docentes en Asturias a una situación de interinidad perpetua, en clara contradicción con la normativa europea que prohíbe el abuso de la temporalidad en el empleo público".

Aseguran además que la normativa educativa de mayor rango, la LOMLOE, permite expresamente la enseñanza de estas lenguas incluso sin estatus de cooficialidad. Por ello, consideran corresponde al Gobierno estatal garantizar que el profesorado que las imparte tenga los mismos derechos laborales que el resto de especialidades docentes, con independencia del reconocimiento jurídico de las lenguas objeto de enseñanza.

Ante esta situación, la asociación presentó una queja ante el Defensor del Pueblo solicitando su mediación para poner fin a "una discriminación que se prolonga desde hace décadas y para que se adopten medidas que aseguren el cumplimiento de la legalidad vigente".

Además, desde la asociación denuncian la falta de comunicación por parte del Gobierno del Principado de Asturias y la Consejería de Educación, ya que la respuesta del Ministerio no se conoció hasta tres semanas después del encuentro con la ministra, sin que se trasladara hasta entonces información oficial ni al profesorado afectado ni a las organizaciones sindicales.

La asociación ha solicitado en numerosas ocasiones una reunión con la consejera, con el objetivo de trabajar conjuntamente con los sindicatos en la búsqueda de soluciones, sin que hasta el momento haya sido posible dicho encuentro.

La presentación de esta queja es una más de las acciones que se desarrollarán en las próximas semanas, ya que consideran que el Gobierno del Principado de Asturias no se está tomando en serio este conflicto laboral enquistado tras más de 40 años de presencia de las lenguas propias de Asturias en el sistema educativo.

En este sentido, convocarán en enero una junta abierta a todo el profesorado de ambas especialidades para consensuar las siguientes movilizaciones, sin descartar incluso la convocatoria de una huelga si no se producen avances reales.