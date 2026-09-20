Domingo de rescates en Picos de Europa: el SEPA traslada a Arriondas a un escalador herido en el Urriellu

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OVIEDO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han evacuado este domingo a un escalador que resultó herido en un tobillo cuando se encontraba en la Laja España del picu Urriellu.

El afectado fue evacuado en el helicóptero del SEPA hasta el Hospital de Arriondas, centro hospitalario al que a lo largo de la jornada han llegado otras tres personas heridas en dos rutas de senderismo en Cabrales.

El 112 recibió el aviso a las 16.44 horas de este domingo. Los bomberos regresaron a la base a las 18.44 horas.