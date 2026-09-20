Nuevo rescate en los Picos de Europa: evacúan al Hospital de Arriondas a un montañero herido en un pie

Archivo - El helicóptero del SEPA interviene en un rescate de montaña en el Refugio del Urriellu, en Picos de Europa. - SEPA - Archivo

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han rescatado a un montañero que resultó herido en Picos de Europa mientras hacía una ruta en el concejo de Cabrales.

El hombre, que presentaba un posible esguince de tobillo, fue evacuado en el helicóptero del SEPA hasta el Hospital de Arriondas.

El afectado se encontraba en el refugio de Jou de los Cabrones. El 112 recibió el aviso a las 10.05 horas de este domingo.

Este sábado, los servicios de emergencias tuvieron que rescatar a otras cinco personas en la misma zona. En este caso, los cinco afectados estaban ilesos pero se habían quedado sin agua y estaban "agotados" subiendo al Jou de los Cabrones.