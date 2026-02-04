La DOP Sidra de Asturias cierra 2025 con récord de contraetiquetas y crecimiento del 7,3% - CONSEJO REGULADOR DOP

OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias cerró el ejercicio 2025 con cifras récord, al alcanzar las 4.964.000 contraetiquetas entregadas, un 7,3% más que en 2024, lo que confirma la consolidación de la sidra asturiana como producto estratégico para el sector primario y la industria agroalimentaria del Principado.

Así lo ha trasladado el gerente del Consejo Regulador, Daniel Ruiz, durante la presentación del balance anual, celebrada en la sede de la entidad, donde ha destacado que el valor comercial de la sidra certificada supera ya los siete millones de euros y que el aumento de precintas refleja la buena evolución del consumo y la confianza del mercado en la marca Sidra de Asturias.

Por su parte, el presidente del Consejo Regulador, Jorge García, ha subrayado el crecimiento estructural del sector, con un aumento del 20% en la superficie inscrita. A cierre de 2025, la DOP cuenta con 34 llagares, 395 cosecheros, 918 pomaradas y 1.168 hectáreas registradas. García atribuyó este avance a la labor de control y certificación basada en la calidad.

En el acto intervino también la directora general de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias, Begoña López, quien ha destacado que la sidra es una prioridad para el Gobierno del Principado y ha remarcado la importancia de garantizar la producción de manzana asturiana. En este sentido, ha señalado el impulso a campañas de promoción y la integración de la Sidra de Asturias en la marca "Saborea el Paraíso".

Durante 2025 se entregaron 7,67 millones de kilos de manzana con destino a la DOP, un 8% más que hace dos años, y se elaboraron 5,56 millones de litros de sidra. El 82% de las ventas de sidra natural se concentra en el canal hostelero, mientras que las sidras naturales espumosas alcanzaron las 108.000 contraetiquetas.