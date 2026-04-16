La DOP Sidra de Asturias lanza un casting para elegir "influencers de chigre" y crear un club de embajadores

Archivo - Una persona escanciando un culín de sidra. - SALÓN GOURMET - Archivo

OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Protegida DOP Sidra de Asturias ha puesto en marcha la iniciativa 'Influencers de Chigre', un casting abierto en redes sociales con el objetivo de seleccionar personas que representen la cultura sidrera asturiana desde la autenticidad y el vínculo con el territorio.

Bajo el lema 'No buscamos seguidores, buscamos verdad. Personas como la sidra, auténticos', la campaña plantea la creación de un club de embajadores integrado por perfiles reales, cercanos y vinculados al consumo y difusión de la sidra como parte de la vida cotidiana.

Según ha informado la organización, la iniciativa no busca "influencers al uso", sino personas que ya formen parte del entorno cultural de la sidra y que puedan transmitir su experiencia sin artificios ni "postureo".

El proceso de selección está abierto a personas mayores de edad residentes en Asturias con actividad en redes sociales, sin necesidad de contar con grandes audiencias digitales. Entre los requisitos se valora el llamado "ADN asturiano", la vinculación con la sidra y la generación de contenidos relacionados con gastronomía, cultura, paisaje o vida cotidiana.

La participación se puede realizar a través de un casting en redes sociales, para el que será necesario seguir los perfiles oficiales de la DOP, completar un formulario de inscripción y enviar un vídeo de presentación. El plazo permanecerá abierto hasta el 3 de mayo a las 23.59 horas.

El proceso de selección combinará una valoración interna y la participación del público. Un comité elegirá ocho perfiles, mientras que otros dos serán seleccionados mediante votación en redes sociales. Los resultados se anunciarán el 11 de mayo.

Los seleccionados pasarán a formar parte de un club de embajadores con acceso a eventos, formación en cultura sidrera, experiencias en el territorio, visitas a espacios vinculados a la producción y recepción de producto, además de visibilidad en canales oficiales.