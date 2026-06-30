Dos centros educativos de Asturias serán escuelas embajadoras del Parlamento Europeo el próximo curso

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OVIEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos centros educativos de Asturias serán escuelas embajadoras del Parlamento Europeo (Epas) el próximo curso 2026/2027 después de que se hayan seleccionado 260 centros de todas España de las 539 solicitudes que se han presentado.

De estas 260 escuelas seleccionadas, 103 son centros de nuevo ingreso y 157 renuevan su candidatura Epas, además de que 75 de estos centros educativos -con más de tres años de participación en el programa- actuarán como Escuelas Mentoras (Mepas), y se convierten en referentes para otras escuelas embajadoras de su comunidad.

La edición 2026-2027 será la duodécima de este programa que se desarrolla en todos los países de la Unión Europea, así como en Reino Unido y cada, el programa Epas involucra a cerca de 6.500 alumnos a partir de cuarto de la ESO y a unos 1.000 profesores en España.

Desde su inicio en el curso 2015-2016, más de 400 centros y de 49.000 estudiantes de todo el país se han beneficiado de este programa.

El próximo curso, los dos centros de Asturias que ejercerán como escuelas embajadoras del Parlamento Europeo son IES Doña Jimena (Gijón) e IES La Fresneda (Siero).

El programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo tiene como objetivo fomentar el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes.

Al completar el programa, tanto estudiantes como docentes adquieren una mayor comprensión de las oportunidades que ofrece la ciudadanía europea y del papel que desempeña el Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones. Uno de los objetivos clave es motivar la participación electoral en las elecciones europeas.