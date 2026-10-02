Dos colisiones consecutivas por alcance complican el tráfico en la A-66

Retenciones en la A-66 tras los dos accidentes por alcance. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos colisiones por alcance entre cuatro turismos registradas en la tarde de este viernes en la autovía A-66, en sentido Gijón, han provocado complicaciones en la circulación vial.

El primer siniestro ha tenido lugar a las 15.15 horas en el punto kilométrico 14,500 de la citada vía al chocar dos turismos por alcance. Instantes después, se ha producido un segundo accidente de idéntica tipología entre otros dos turismos en el kilómetro 15 de la misma autovía.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos patrullas del Sector de Tráfico de Asturias para regular la circulación e investigar las causas de las colisiones.