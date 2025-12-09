Dos detenidos y un menor investigado por robar material en la AP66 durante esa misma noche

Furgoneta con la que los detenidos cometieron el robo. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias detuvo a dos personas e investiga a una tercera como supuestos autores de un delito de robo con fuerza. Fue a las 01:48 horas de la madrugada del 8 de diciembre, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Asturias comunicaba a todas las patrullas de servicio que se acababa de ver salir a una furgoneta blanca sospechosa desde las instalaciones de las obras que se están acometiendo en la autovía, concretamente desde una explanada ubicada junto a la entrada sur del túnel Negrón, vía AP-66, punto kilométrico 87 sentido Asturias.

Los agentes indicaban que se sospechaba que se había producido el robo de material de dicha obra. Tras recibir las indicaciones que el COS les comunicaba, y distribuyendo a las patrullas en las diferentes vías de acceso por donde pudiera circular la furgoneta, ésta era avistada minutos más tarde por una patrulla de Seguridad Ciudadana de Llanera, que había decidido realizar un apostadero en la glorieta que se encuentra ubicada en las AS17, desde la que se pueden ver los vehículos que salen de la carretera A66 sentido Gijón.

A los pocos minutos, los agentes detectaban la presencia de una furgoneta coincidente con la buscada, procediendo a darle el alto, y comprobando que en el vehículo viajan tres ocupantes, dos adultos y un menor de edad. Una vez identificados los ocupantes, se procedió a realizar un registro de la furgoneta, donde encontraron una garrafa con gasolina, parcialmente derramada, así como 100 metros de manguera tetrapolar eléctrica enrollada y dos rollos (unos 70 metros) unipolares de cobre desnudo, cuyo peso total ascendía a unos 525 kg. de peso. Todo ello valorado en unos 5.000 euros.

Tras trasladar a sus ocupantes y furgoneta hasta dependencias de la Guardia Civil de Llanera, y tras reconocimiento del material por parte del personal de la UTE Túneles de la AP66 como perteneciente a sus obras, se procedió a la detención de los dos adultos de 19 y 22 años de edad y vecinos de Avilés como supuestos autores de un delito de robo con fuerza y a la toma de manifestación en calidad de investigado del tercero al ser menor de edad.

Una vez realizada la inspección ocular en los contenedores ubicados en la explanada de donde se había visto salir esta furgoneta, se pudo comprobar que el modus operandi había sido la rotura de los candados de dos de ellos, cuyo destino es el almacenaje de material de obra.

Tanto las diligencias como los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Oviedo y de Fiscalía de Menores. Cabe reseñar que los dos adultos detenidos, pese a su corta edad tienen en su haber numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio.