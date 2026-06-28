Dos equipos caninos de Asturias participan en la búsqueda de supervivientes en Venezuela

Los dos binomios de la Unidad Canina de Rescate del Principado de Asturias, Miguel de Prado y Sindi; y Rubén Rocandio y Kenia, en Venezuela - SEPA

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos binomios de la Unidad Canina de Rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) desplazados a Venezuela ya se encuentran sobre el terreno y se han incorporado a las labores de búsqueda de personas tras los terremotos registrados en el país.

El dispositivo está integrado por los guías caninos Miguel de Prado y Rubén Rocandio, junto a los perros Sindi y Kenia, que trabajarán en la zona de La Guaira dentro del operativo internacional coordinado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

Según ha informado el SEPA, los equipos han llegado esta mañana a Venezuela tras salir en la tarde del sábado desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y se han desplazado posteriormente desde Carabobo hasta el área asignada para iniciar las tareas de rastreo.

El operativo cuenta con apoyo logístico de Cruz Roja de Asturias, que ha aportado material de higiene y albergue, mientras que otros suministros han sido facilitados por distintas entidades para garantizar la autosuficiencia del equipo durante la intervención.