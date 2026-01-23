Dos furtivos pillados con más de 11 kilos de oricios en Colunga

Oricios capturados. - PRINCIPADO

OVIEDO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Inspección y Vigilancia Pesquera del Principado, en colaboración con la Guardia Civil, han denunciado a dos hombres por la captura ilegal de 11,52 kilos de oricios durante el periodo de veda en la costa de Colunga, en la zona de Punta Penote.

Los infractores, procedentes de Langreo y San Martín del Rey Aurelio, fueron localizados el pasado miércoles durante un servicio de vigilancia del litoral mientras capturaban oricios. Para garantizar la seguridad de la intervención, los agentes esperaron a que abandonaran el pedrero y procedieron a su identificación con apoyo de una patrulla de la Guardia Civil.

Tras el pesaje, se comprobó que portaban 11,52 kilos de oricios, especie en periodo de veda, por lo que fueron denunciados por captura de recursos marinos protegidos. Los oricios, que se encontraban vivos y en buen estado, fueron devueltos al mar en cumplimiento de la normativa.

El Servicio de Inspección y Vigilancia Pesquera, creado en 1988 y dependiente de la Dirección General de Pesca Marítima, cuenta con 17 agentes que operan en más de 330 kilómetros de costa, apoyados por vehículos todoterreno, embarcaciones y un dron. Su objetivo es compatibilizar la sostenibilidad de los recursos marítimos con la actividad pesquera, garantizando la trazabilidad del pescado consumido en Asturias.

El Principado recuerda la obligación de respetar los periodos de veda y reitera su compromiso con la lucha contra el furtivismo en el litoral asturiano.