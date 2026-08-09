Dos heridos graves y uno leve en un accidente de tráfico entre un coche y una moto a la salida de Luanco (Gozón)

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OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas de gravedad y otra leve en el choque entre una motocicleta y un turismo en la AS-118 a la salida de Luanco (Gozón).

Según ha informado la Guardia Civil a Europa Press, el suceso ocurrió en torno a las 19.25 horas de este domingo. Los heridos más graves son los ocupantes de la motocicleta, mientras que el herido leve es el conductor del turismo.

Hasta el lugar se ha trasladado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Gijón para asegurar la vía e instruir diligencias, así como UVI Móvil y ambulancia, además de patrullas de la Policía Local.