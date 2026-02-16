Dos heridos, en un incendio en un piso en Gijón

Archivo - Camión de Bomberos, Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultados heridas este lunes a consecuencia de un incendio en la primera planta de una vivienda del número 12 de la calle Torcuato Fernández-Miranda, en Gijón, han confirmado a Europa Press desde el Ayuntamiento gijonés.

De acuerdo a las mismas fuentes, el fuego se produjo en la cocina, donde causó daños en la misma, en la campana extractora y en los muebles anexos.

Las víctimas son el propietario de la vivienda y un vecino que le auxilió. Ambos requirieron de atención sanitaria. Hasta el lugar se han desplazado una bomba urbana con seis efectivos y una camión escalera con tres efectivos más, así como el vehículo de mando.