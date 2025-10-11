Dos movilizaciones ciudadanas reclamarán en Oviedo el fin del peaje del Huerna los días 17 y 18 de octubre

OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos grandes movilizaciones consecutivas los días 17 y 18 de octubre tendrán lugar en Oviedo para exigir la eliminación del peaje de la autopista del Huerna (AP-66).

El viernes 17 de octubre, la Alianza por las Infraestructuras, integrada por 25 organizaciones sociales, políticas y económicas junto al Gobierno del Principado, celebrará una manifestación bajo el lema Asturias unida. Fin al peaje del Huerna. La marcha partirá a las 17.30 horas desde la Estación del Norte y finalizará en la Plaza de la Escandalera, donde se procederá a la lectura de un manifiesto conjunto.

Antes de la manifestación está prevista una reunión de la mesa general de la plataforma en la que el Ejecutivo autonómico dará cuenta de los avances realizados en los ámbitos político, administrativo y jurídico para lograr la supresión definitiva del canon.

En su reunión del pasado 29 de septiembre, la Alianza aprobó una hoja de ruta que recoge compromisos como la coordinación de actuaciones a todos los niveles, la movilización ciudadana asturiana, la estrategia integral del proyecto, y la defensa de la legitimidad europea y la justicia histórica.

Al día siguiente, el sábado 18 de octubre, habrá otro acto reivindicativo en la capital asturiana. Será a las 12.00 horas en la Plaza de España.

Las organizaciones Uita, cooperativas de transportistas, la Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna No! y el exdiputado autonómico Daniel Ripa, promotor de la denuncia ante la Comisión Europea, han convocado a toda la ciudadanía a sumarse a a esta concentración, también con el propósito de exigir la eliminación inmediata de los peajes de la AP-66 y la AP-9 (Galicia), declarados ilegales por la Unión Europea desde 2021.

Según denuncian, la AP-66, que conecta Asturias con la Meseta, se ha convertido en uno de los peajes más caros del país. Su concesión se extiende por más de cinco décadas y su impacto gravoso alcanza a transportistas, trabajadores y familias que carecen de alternativas viarias viables. Los convocantes aseguran que los sobrecostes derivados minan la competitividad regional y agravan el aislamiento estructural de Asturias, León y Galicia.

Exigen la supresión inmediata y definitiva de los peajes AP-66 y AP-9, la devolución de los importes indebidamente cobrados desde 2021, el establecimiento de una política de infraestructuras que respete la legislación europea y garantice igualdad territorial, y un plan inversor justo, sostenible y equitativo para el noroeste peninsular.