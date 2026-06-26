Dos mujeres heridas leves al chocar un coche y un tren en un paso a nivel de Llanes

Archivo - Paso a nivel, foto de archivo. - ADIF - Archivo

OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado heridas leves este viernes en una colisión entre un turismo y un tren de cercanías registrada en un paso a nivel de Villahormes, en el concejo de Llanes.

Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro se produjo sobre las 19.00 horas en el paso a nivel situado en el punto kilométrico 14,400 de la carretera AS-379.

Como consecuencia del accidente, resultaron heridas leves una ocupante del turismo y una pasajera del tren. Ambas fueron trasladadas para recibir asistencia sanitaria al centro de salud de Posada y al Hospital de Arriondas, respectivamente.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas del Destacamento de Tráfico de Ribadesella, mientras que el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Gijón se ha hecho cargo de esclarecer las circunstancias del accidente.