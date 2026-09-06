Drugos abrirá en Oviedo el ciclo Directos Vibra Mahou en Asturias

Concierto de Drugos. - VIBRA MAHOU

OVIEDO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda asturiana Drugos inaugurará el 12 de septiembre en la Sala Estilo de Oviedo el ciclo Directos Vibra Mahou en Asturias, una programación que incluirá también los conciertos de Shego y Chiquita Movida.

Drugos será el primer grupo en actuar dentro de esta iniciativa impulsada por Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas, que reivindica el papel de las salas como espacios centrales para la música en directo y como punto de encuentro entre artistas y público.

La formación asturiana llegará a esta cita tras ganar la XI edición del concurso Talento Ribera 2026 y después de publicar este año su tercer trabajo de estudio, 'Haz ruido mientras puedas'. Con tres discos publicados y una trayectoria vinculada al circuito de salas, Drugos propone un sonido de rock and roll con influencias de blues, riffs y letras de temática cotidiana.

Tras el concierto de apertura en Oviedo, el ciclo continuará el 24 de octubre con la actuación de Shego en Tribeca Live. La programación asturiana se cerrará el 11 de diciembre con Chiquita Movida en la Sala Albéniz de Gijón.

CICLO NACIONAL

Las tres fechas previstas en Asturias se enmarcan en Directos Vibra Mahou, un ciclo de ámbito nacional que reunirá entre septiembre y diciembre a 26 artistas en 30 conciertos programados en 21 salas de 15 ciudades españolas.

Vibra Mahou ha recordado que durante 2025 estuvo presente en 157 salas de toda España, en las que se celebraron 812 conciertos, dentro de una red de apoyo a la música en vivo.

La plataforma también ha desarrollado iniciativas como la Gira Vibra Mahou, con la que ha acompañado a artistas como Dani Fernández, Arde Bogotá, Carolina Durante, Siloé, Zahara y Ultraligera. Este año, además, ha respaldado la gira por España del dúo madrileño Marlena, que, según ha señalado la organización, agotó las entradas en todas sus paradas.