Duro Felguera abre etapa con contratos de menor riesgo y su experiencia como aval en la transformación industrial

El presidente de Duro Felguera, Eduardo Espinosa (segundo por la izquierda), en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, celebrada en su sede gijonesa. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Duro Felguera, Eduardo Espinosa, ha celebrado este viernes la homologación judicial del Plan de Reestructuración de la compañía, que permite abrir una nueva etapa enfocado en contratos de menor tamaño y menor riesgo y con el aval de ser una empresa con experiencia clave en un contexto mundial marcado por la transformación digital.

"A partir de ahora Duro Felguera se mide por lo que construye", ha resaltado Espinosa, quien ha puesto en valor que, a pesar de los sacrificios hechos, el Grupo Prodi sigue apostando por esta empresa con una aportación de diez millones de euros, que muestran el compromiso y apuesta "real" por la multinacional asturiana.

Así lo ha indicado durante su intervención en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, celebrada en su sede gijonesa, en la que se han aprobado todos sus puntos por casi un 100 por ciento de los votos, entre ellos la aprobación de las cuentas de 2025.

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