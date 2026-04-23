Duro Felguera defiende ante el juez su plan de reestructuración y dice que ya hay avances concretos

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OVIEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Duro Felguera, Eduardo Espinosa, trasladó durante su comparecencia en la vista judicial sobre la homologación del plan de reestructuración, que se celebra este jueves y el viernes en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón, que la hoja de ruta diseñada para garantizar la viabilidad de la compañía está siendo ya una realidad, tras la puesta en marcha de algunas de las principales líneas que recoge el documento estratégico.

"Estoy convencido de que el plan aborda definitivamente los desafios históricos de la empresa", afirmó el máximo directivo, que avanzó que Duro Felguera solo espera a conocer la resolución para relanzamiento de su estrategia comercial. Desde la compañía sostienen que el plan ya se apoya en "avances concretos".

Según han informado desde Duro Felguera, el presidente también hizo referencia a los conocidos como proyectos legacy, entre ellos Iernut y Djelfa. "Estuvimos en negociaciones con Romgaz desde julio del año pasado y tristemente, porque es una infraestructura energética muy importante para Rumanía, no llegamos a un acuerdo. De lo contrario, en estas fechas ya estaría terminada la obra", manifestó Espinosa sobre la central de ciclo combinado de Iernut, uno de los proyectos que han lastrado a la compañía.

Otro es Djelfa, el ciclo combinado en Argelia, donde tampoco fue viable un acuerdo, en gran parte por el esquema impuesto por el cliente (Sonelgaz) de trabajar con subcontratistas de su propiedad, lo que convirtió la situación en inviable.

Por otra parte, el máximo portavoz de la compañía situó en primer plano dos proyectos llamados a tener peso en esta nueva etapa: Escolín y Tula, en México, vinculados al trabajo conjunto con Mota-Engil y al respaldo de Grupo Prodi.

En el caso de Escolín, el proyecto se apoya en trabajos de ingeniería ya ejecutados y en una carta de intención firmada en enero para la participación conjunta en ambos desarrollos por un importe superior a 300 millones de dólares.

Tula, por su parte, se encuentra en una fase más avanzada, con contrato para Mota-Engil México y preadjudicación para Duro Felguera, con General Electric México como cliente principal.

Para la compañía, ambas referencias reflejan que el plan no solo ordena la estructura del grupo, sino que mantiene su capacidad de generación de negocio en mercados prioritarios.

Junto a estos desarrollos, Duro Felguera defendió que el plan ha ido ganando consistencia con la ejecución de distintos hitos, entre ellos la novación del respaldo público del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), las desinversiones ya formalizadas -como la venta de la sede social y de El Tallerón-, el ajuste de estructura a través del ERE, la reorganización societaria con la constitución de MidCo y el respaldo financiero comprometido por Grupo Prodi.

En conjunto, la empresa sostiene que la reestructuración ya está en marcha y que su evolución reciente "permite afirmar que el plan se apoya cada vez más en hechos y avances concretos".