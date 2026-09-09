Duro Felguera valora positivamente el principio de acuerdo con el Principado sobre los talleres de Barros

Archivo - Duro Felguera - Logo - CEDIDA - Archivo

OVIEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Duro Felguera ha valorado positivamente el principio de acuerdo alcanzado con el Principado de Asturias para la adquisición de los talleres de Barros (Langreo). La compañía ha señalado que esta operación responde a un "equilibrio razonable" entre los intereses de todas las partes y recoge unas condiciones acordes con el valor de los activos e intereses de sus accionistas.

A través de un comunicado, la empresa ha precisado que el acuerdo no incluye la totalidad de los activos de Barros, ya que parte de la maquinaria queda fuera de la compraventa y continúa siendo propiedad de la compañía. La compañía destaca que la operación permite culminar un proceso que "siempre" ha estado dispuesta a facilitar.

Por último, la entidad celebra que la actuación favorezca el desarrollo de nueva actividad industrial en Langreo, concejo con el que mantiene una vinculación histórica reforzada tras el reciente regreso de su sede a La Felguera.