Echanove cierra este viernes el segundo trimestre de escenAvilés con la obra 'Esencia'

El actor y director Juan Echanove durante la presentación de la obra ‘La escopeta nacional’, en el Teatro Español, a 12 de junio de 2026, en Madrid (España). La obra es una adaptación de Bernardo Sánchez Salas dirigida por Juan Echanove de la famosa pelíc - Eduardo Parra - Europa Press

OVIEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival escenAvilés ha programado para este viernes, 26 de junio, a las 20:00 horas, el cierre de su segundo trimestre con la representación de la obra 'Esencia' en el Teatro Palacio Valdés. El montaje está dirigido por Eduardo Vasco y cuenta con el protagonismo de los actores Juan Echanove y Joaquín Climent.

La pieza, escrita por Ignacio García May, ha sido descrita como una obra enigmática que explora los límites de la realidad mediante el relato del encuentro de dos viejos amigos que esperan a un misterioso autor.

Desde la organización han confirmado que todavía ha quedado un número limitado de entradas disponibles en la zona general. El director del montaje, Eduardo Vasco, ha explicado que la voz del autor Ignacio García May "se ha caracterizado siempre por una extraordinaria capacidad de fabular", fundamentada en el conocimiento humano y de la ficción, así como por una prosa elegante y directa.

Asimismo, Vasco ha destacado la independencia del escritor "por encima de políticas, modas, conveniencias o moldes". Por su parte, el actor Juan Echanove ha regresado con esta propuesta a la programación avilesina, donde ya ha participado anteriormente tanto en calidad de intérprete -con el estreno absoluto de 'Ser o no ser' en el año 2022- como en la faceta de director con la obra 'La reina de la belleza de Leenane'.