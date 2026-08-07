Eclipse solar en Gijón: Prohibiciones de baño en la playa y de acceso en coche a Campa Torres y Providencia

La concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Gijón, Nuria Bravo, y el director general de la Alcaldía, Jaime Fernández-Paíno, presentan el dispositivo de seguridad por el eclipse total del 12 de agosto de 2026. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Gijón, Nuria Bravo, ha presentado este viernes el dispositivo de seguridad de cara al eclipse solar total del próximo día 12, que contempla 200 efectivos, prohibiciones de tráfico a la campa Torres y la Providencia y también de baño en las playas.

Bravo, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha remarcado que se espera una masiva afluencia de personas en la ciudad para ver el eclipse, en fecha coincidente con la Semana Grande y la Feria Internacional de Muestras.

El director general de la Alcaldía, Jaime Fernández-Paíno, ha explicado que se va a activar el próximo día 11, por resolución de la Alcaldía, el plan de emergencias municipal en fase de alerta nivel 2, que contempla acciones de carácter preventivo.

"Es el escalón que nos va a permitir tomar medidas de protección antes de que ocurra nada y, en concreto, es el que nos habilita para controlar accesos y restringir el tráfico", ha indicado.

Ese mismo día 11, ya se prohibirá, entre otras cosas, estacionar en miradores, por ejemplo. Ha señalado, además, que también el Principado de Asturias ha mandado la previsión de que va a activar el plan territorial, en ese mismo nivel.

En este sentido, ha destacado que el que las dos Administraciones vayan a trabajar en el mismo escalón simplificará las cosas a la hora de tomar decisiones, sobre todo en un contexto "de mucha celeridad", ha recalcado.

Ha apuntado, asimismo, que la dirección del Plan corresponde a la alcaldesa de Gijón y, en su ausencia o en su suplencia, a la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, mientras que la dirección técnica de la activación del mismo la asumirá la Jefatura de la Policía Local.

Con respecto a esto último, ha matizado que ha sido una decisión "meditada", porque el plan municipal que tiene Gijón atribuye la dirección de la emergencia por defecto a la Jefatura del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, pero se prevé que, con función de la tipología de la emergencia, esto pueda variar.

Según Fernández-Paíno, han hecho uso de esa excepción, puesto que el riesgo dominante en esta jornada "no es de intervención, sino que será de orden, de movilidad y, sobre todo, de gestión de multitudes".

Ha agregado que el día 12 funcionará desde primera hora el centro de coordinación, siguiendo en modo reducido durante el día y pasando a pleno rendimiento a partir de las 17.00 horas, continuando así hasta la madrugada. Fernández-Paíno ha indicado que en el centro de coordinación estará la Policía Nacional y la Guardia Civil también, que intentará acompañarles o, en su defecto, lo hará telefónica o telemáticamente, así como un oficial de enlace del Ayuntamiento con el centro de control de coordinación del Principado de Asturias.

Ha recalcado, también, que el eclipse se verá desde prácticamente toda la ciudad, mientras haya una línea de horizonte despejada hacia el Oeste. Ha recomendado, también, no venir a Gijón utilizando el coche y no utilizar el transporte privado en la ciudad ese día.

Entre otras medidas, los accesos a la campa Torres y a la Providencia van a estar cerrados al tráfico y no habrá aparcamiento habilitado.

Por ello, ha aconsejado el uso de transporte público y, por otro lado, de gafas homologadas para ver el eclipse. De esto último, ha aclarado que solo se puede prescindir de ellas durante la fase de totalidad. A esto ha sumado que estará prohibido el baño en las playas de Gijón desde las 19.00 horas.

En cuanto a las restricciones, Bravo ha recordado que el eclipse comienza a las 19.30 horas y terminará a las 21.20 horas, siendo la totalidad a las 20.26, con una duración de 1.45 minutos.

Ha remarcado que se verá desde cualquier punto de la ciudad con el externo al Oeste despejado, por lo que ha recomendado comprobarlo los días previos, desde casa o desde el barrio. "Lo que veamos el domingo 9, el lunes 10 y el martes 11, que son días muy similares", ha apuntado sobre la posición del sol a las 20.30 horas.

En el caso de los accesos a la Campa de Torres y a la Providencia, que estarán cerrados al tráfico privado, desde primera hora del día 12, ha indicado que podrán pasar el transporte público, los residentes y los servicios de emergencia únicamente. En ambos miradores estará prohibido estacionar desde el día anterior.

Ha incidido la edil en que no se van a señalizar aparcamientos disuasorios, ya que al coincidir con la Fidma y la Semana Grande, "ya están llenos", ha remarcado. "Señalizar estos sería mandar a la gente a un sitio donde ya sabemos que no va a poder aparcar", ha añadido, antes de indicar que por ello aconsejan no usar el coche "en la medida de lo posible".

Por este motivo, el transporte público se reforzará. Habrá una línea especial a la campa de Torres que sale del Humedal, al lado de la estación de autobuses y muy cerca del tren, a partir de las 16.00 horas.

Se reforzará también la línea de la Providencia, mientras que los servicios metropolitanos de Principado y FEVE se ampliarán hasta las 1.00 horas del día 13

Para la salida, se modificará la programación de los semáforos para favorecer la dispersión de vehículos. Además, la unidad de apoyo aéreo de la Policía Local volará el dron para poder mover los puntos de corte de tráfico, que van a ser totalmente flexibles, y alejarlos en caso de que haga falta.

"El dispositivo, por tanto, no es rígido", ha destacado Bravo, quien ha señalado que van a ir adaptando este a medida que vaya pasando el tiempo y vayan encontrándonos con las incidencias.

Por otro lado, ha señalado que estará terminantemente prohibido el baño desde las 19.00 horas de este día, si bien el Servicio de Salvamento finalizará su jornada a las 21.00 horas como cualquier otro día.

A este respecto, ha recalcado que van a tener los arenales llenos de gente mirando al horizonte, la luz cayendo y en unos minutos oscuridad completa, por lo que ha advertido de que bañarse en esas condiciones no es seguro. "No lo vamos a dejar el criterio de cada cual", ha sido tajante la edil, quien ha insistido en que no van a permitir "ningún baño" desde las 19.00 horas.

Además, habrá un refuerzo extraordinario del Servicio de Bomberos durante toda la jornada y la madrugada también. "Queda terminantemente prohibido el uso de material pirotécnico por particulares", ha recalcado, antes de indicar que está previsto, además, que se emita una alerta específica por riesgo de incendio por parte de la Aemet.

"Toda precaución va a ser poca", ha indicado Bravo, quien ha explicado que el Ayuntamiento ha contratado un servicio extraordinario de ambulancias, con dos unidades de soporte vital avanzado, UVI, y una de soporte vital básico y una jefatura de grupo con vehículo propio. Se unen a la UVI de la playa de San Lorenzo, además de que estarán en contacto permanente con el Área V sanitaria, a la que pertenece Gijón.

La edil ha lanzado una advertencia: "Recordamos que las lesiones oculares por mirar al sol sin protección adecuada no aparecen en el momento y no duelen en el momento, aparecen horas después y pueden ser irreversibles".

Por otro lado, el voluntario de Protección Civil se desplegará en el cerro Santa Catalina, el parque de los Pericones y la playa Verde, bajo el mandato de la Policía Local. El cerro de Santa Catalina tendrá el acceso "muy controlado", además de que estará vallado desde el día 11 por el montaje pirotécnico de los Fuegos de Begoña.

Ha alertado, sobre esto último, sobre el riesgo de este cerro, al ser un lugar pequeño y su límite ser acantilados. "La ciudad es grande, tenemos muchos metros cuadrados de visibilidad para el eclipse", ha agregado, antes de asegurar que no van a permitir la aglomeración en el cerro. "Es un lugar peligroso", ha insistido.