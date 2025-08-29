Ecologistas acusan al Gobierno asturiano de "dar la puntilla" al salmón en los ríos

OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Coordinadora Ecologista de Asturias ha emitido este viernes una nota de prensa en la que acusa al Gobierno asturiano de "dar la puntilla" al salmón en los ríos del Principado.

"Tras una desastrosa temporada de pesca del salmón en los ríos asturianos, el Principado hace mutis por el foro y sigue sin dar la cara y sin reconocer la crítica situación en Asturias de esta emblemática especie", han lamentado, criticando que prepare la campaña para 2026.

Los ecologistas afirman que la continua desaparición del salmón en los ríos asturianos es un "hecho incuestionable". Argumentan que desde 1949 (cuando se instauró el precinto obligatorio de los salmones pescados) hasta la actualidad, se pasó de pescar una media de cinco mil salmones anuales (con años de más de siete mil), con 130 peces.

"Cualquier especie con una tendencia poblacional tal negativa ya habría sido declarada en peligro de extinción hace tiempo, sin embargo aquí sigue el Principado preparando la pesca para el año que viene", señalan.

Coordinadora reclama medidas "realmente valientes" y que se declare al salmón atlántico como especie en peligro de extinción, de forma que se establezca una moratoria en su pesca hasta la recuperación de sus poblaciones o su mantenimiento.

"De continuar con la gestión actual, plegada a los intereses de algunas asociaciones de pescadores deportivos, el peligro de desaparición de especies tan emblemáticas como el salmón atlántico es evidente", advierten.