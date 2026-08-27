Ecologistas alertan de bacterias fecales en la playa de San Pedro de Bocamar (Cudillero)

Playa - COORDINADORA ECOLOGISTA

OVIEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Coordinadora Ecologista de Asturias ha emitido este jueves una nota de prensa en la que exige al Ayuntamiento de Cudillero que cumpla con su obligación de avisar a la ciudadanía sobre el deterioro de la calidad sanitaria en la zona de baño de la playa de San Pedro de Bocamar. "Tiene que informar de la mala calidad del agua de baño a los usuarios de la playa de San Pedro de Bocamar" tras detectarse parámetros microbiológicos fuera de los límites recomendados, han señalado.

El colectivo ha detallado que Salud ha constatado niveles anómalos de Enterococo intestinal y Escherichia coli en los análisis oficiales realizados el pasado miércoles 26 de agosto, acusando al consistorio de haber hecho "caso omiso" a la comunicación sanitaria, de tal forma que "no notificó a los usuarios de la playa, permitiendo el baño sin restricciones en la playa, cuando se tendría que haber estado cerrada por precaución por posible contaminación".

La organización ambientalista ha alertado de que las deficiencias registradas no constituyen un episodio aislado dentro de la localidad, advirtiendo de que la falta de infraestructuras adecuadas agrava la situación en el periodo estival.

"Estamos hablando no de un problema puntual sino de un problema que perdura en el tiempo y que vuelve todos los veranos a sacar el grave problema de vertidos y mal saneamiento que tenemos con las aguas residuales urbanas en las épocas veraniegas con una importante carga de vertido", han subrayado desde Coordinadora.

Asimismo, el grupo ha recordado los riesgos específicos que implica la proliferación de estos microorganismos en el mar para la salud pública. Finalmente, la entidad ecologista ha censurado la "escasa variedad de controles analíticos que se efectúan en la costa del Principado de Asturias para evaluar los riesgos medioambientales", lamentando que "en las aguas de baño asturianas solo se controlan dos parámetros microbiológicos (Enterococo intestinal y Escherichia coli).

"El resto de contaminantes posibles no se controlan a pesar del impacto que suponen para la salud", han lamentado, por lo que ha instado a las administraciones competentes a incrementar la supervisión sobre la red de saneamiento.