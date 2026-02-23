Ecologistas alertan de un nuevo vertido al río Nalón que provocó la muerte de "decenas" de peces

Espumas en el río Nalón. - COORDINADORA ECOLOXISTA DE ASTURIES

OVIEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecologista de Asturias ha alertado de un nuevo vertido en el río Nalón en forma de espumas, que estuvo varias horas bajando por el cauce a la altura de Sotrondio. El vertido provocó la muerte de "decenas de peces" el pasado 1 de noviembre.

En una nota de prensa, la Coordinadora ha lamentado que ni el Servicio de Vida Silvestre de la Consejería de Medio Rural ni el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, "fueron capaces de determinar el origen del vertido" a pesar de haber recogido muestras tanto del agua como de los peces muertos, sin poder identificar tampoco a los responsables.

Los ecologistas han asegurado que estos vertidos son "demasiado habituales" en los cauces asturianos, algo que el colectivo atribuye a la "permisividad que hay con el mal funcionamiento de muchas depuradoras o vertidos autorizados de empresas que emiten más de lo permitido o con condiciones de calidad peores de las autorizadas".