Ecologistas consideran un disparate ambiental y económico ampliar Fuentes de Invierno

Archivo - Carretera de acceso a la estación invernal Fuentes de Invierno. - FUENTES DE INVIERNO - Archivo

OVIEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecologista de Asturias ha mostrado su "profunda disconformidad" con el nuevo proceso abierto del "Aprovechamiento integral y sostenible del dominio esquiable en la Estación Invernal de Fuentes de Invierno en el concejo de Aller al considerar el mismo "un disparate ambiental y económico".

Desde la Coordinadora destacan que se trata de una iniciativa que consideran tiene impactos significativos y negativos tanto a nivel ambiental como social, afectando al entorno, a la calidad del espacio público y al patrimonio natural de la zona y a la que vamos a alegar.

"La ampliación de Fuentes de Invierno plantea un conjunto de impactos y riesgos que no pueden ignorarse. Sin entrar a valorar la desfavorable coyuntura climática actual, ni el despilfarro económico y energético de producir nieve artificial (indispensable a día de hoy), sus repercusiones ambientales son múltiples, graves y totalmente desconocidas. La ampliación de una estación de esquí comporta enormes transformaciones en la alta montaña, invisibles en la época invernal pero que se revelan con toda su crudeza el resto del año", indica el colectivo.

La Coordinadora Ecologista solicita que se detenga cualquier avance del proyecto asegurando que están preocupados por la preservación del medio natural y el desarrollo sostenible de la región, viendo cómo se derrocha dinero público en quimeras insostenibles, decisiones que priorizan únicamente los intereses económicos de unos pocos, sin tener en cuenta las necesidades locales y la conservación ecológica.