Ecologistas instan a los ayuntamientos a adoptar la tasa turística y dedicar la recaudación a mejorar el transporte

Turismo en Avilés. - EUROPA PRESS

OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Ecologistas en Acción se ha referido este martes a la implantación de la tasa turística y han indicado que siguen defendiendo la misma por lo que animan a los ayuntamientos a adoptarla y les instan a invertir en transporte público lo recaudado.

A través de un comunicado el colectivo indica que, si bien no es esta la ecotasa que defendían para compensar los efectos negativos de la actividad turística, frente a las previsibles críticas de la patronal van a defender la medida.

"Lo haremos aunque nos parezca muy poco ambiciosa para una comunidad que desde la pandemia está recibiendo casi tres millones de turistas", inciden.

En este sentido, ante una tasa que se presenta como municipal y voluntaria, animan a los ayuntamientos asturianos a aplicarla y les insta a que los ingresos recaudados se destinen prioritariamente a la mejora del transporte público, manifiestamente mejorable, sobre todo en las zonas menos pobladas, contribuyendo así a desincentivar el uso del vehículo privado en nuestra comunidad.

Advierten además que usar lo recaudado para seguir promocionando la masificación turística les parecería "una tomadura de pelo, sobre todo cuando existen grandes déficits en la movilidad sostenible".

La organización ecologista no renuncia a seguir reclamando una tasa turística autonómica y obligatoria que permita una mejor redistribución de los recursos públicos generados por la actividad turística y que contribuya así a compensar sus impactos ambientales y sociales.