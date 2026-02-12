Los ecologistas piden ir "más allá" en sus aportaciones a la consulta previa de los planes de calidad del aire

Paco Ramos, del Área de Contaminación y de Energía de Ecoloxistes n'Aición d'Asturies. - EUROPA PRESS

Ecoloxistes n'Aición d'Asturies ha presentado aportaciones a la consulta previa sobre los nuevos planes de calidad del aire, en las que apuesta por ir "más allá" y no repetir medidas que se ha comprobado que no son eficientes en la lucha contra la contaminación.

Así lo ha explicado Paco Ramos, del Área de Contaminación y de Energía de esta entidad, con respecto a las aportaciones hechas durante el periodo de exposición pública del Plan de Mejora de Calidad del Aire para la Aglomeración del Área de Gijón y el Plan de Acción a Corto Plazo para Episodios de Contaminación del Aire del Principado de Asturias.

Ramos ha aclarado que es una consulta previa, por lo que se trabaja sobre documentos en blanco, a lo que ha señalado que este próximo viernes finaliza el plazo de la exposición pública.

Ha incidido, asimismo, en que la contaminación no es un hecho puntual, sino que es una situación que mantenida en el tiempo, que ya es conocida y que está estudiada, de la que conocemos cuáles son los efectos, tanto los daños ambientales como los daños relativos a la salud, e incluso se saben las causas.

Por este motivo, ha considerado que es momento de no perder otra oportunidad para hacer planes de actuación efectivos y que se centren en actuar en los orígenes, sobre todo en la zona Oeste de Gijón.

En cuanto a los niveles de contaminación permitidos, ha opinado que la Legislación es "mucho más permisiva" que lo que indica la Organización Mundial de la Salud, por lo que han abogado por "avanzar más allá".

"Tienen que ser unos límites más estrictos", ha defendido Ramos, quien ha visto necesario actuar no solo cuando haya una superación de calidad del aire. También se ha mostrado en contra de la autocomplacencia si se reducen los días de superación de niveles contaminantes. "Esa visión hay que abandonarla", ha animado.

Sobre los planes anteriores de calidad del aire, ha alertado de que si se sigue tomando las mismas medidas que ya se tomaron antes y que no tuvieron resultados, "seguiremos en la misma situación".

A su juicio, es preciso actuar sobre el origen de la fuente, "actuar más allá de los límites legales", ha insistido, a lo que ha resaltado que es importante hacerlo, sobre todo, en la zona del Lauredal, pero no solo ahí, sino en toda la ciudad.

Ramos ha llamado la atención sobre que si bien la industria se concentra más en la zona Oeste de Gijón y es la población de esos barrios quien más sufre la contaminación, ha recalcado que toda la ciudad tiene otros problemas, como óxidos de nitrógeno ligados fundamentalmente al tráfico.

Sobre esto último, ha abogado por diseñar planes de movilidad, que las Zonas de Bajas Emisiones no sean "un mero adorno" y por favorecer el transporte público. También ha mostrado su deseo de que las administraciones muestren "una verdadera intención de que la situación mejore más allá de la obligación legal", ha remarcado.

En cuanto a medidas concretas, ha apuntado que en esta consulta previa lo que hacen es fijar cuál es el marco de actuación para que la situación no continúe siendo como la anterior, con una lista de 30 o 40 medidas que luego no se refleja en resultados.

Ramos ha matizado que no es que ninguna de las instrucciones que están sobre la mesa son inadecuadas, sino que la cuestión es si han conseguido o no cambiar la situación.

Preguntado por la capacidad del Ayuntamiento de Gijón a la hora de restringir el tráfico, ha recalcado que la consulta previa es del Gobierno del Principado de Asturias, que es la Administración que tiene las competencias en la lucha contra la contaminación. Otra cosa es que haya una coordinación con la Administración del Estado, por aquellas vías que no son de su responsabilidad.

En el caso del Ayuntamiento, ha opinado que lo que tiene que pasar es que se pongan de acuerdo las tres administraciones, a lo que ha remarcado que la ciudadanía no puede estar pendiente de que se estén tirando balones fuera unas a otras, sino de que se tomen decisiones y las ejecuten.

Ha insistido, asimismo, en que la calidad del aire es responsabilidad de la Administración, no de las empresas, aunque estas sí deben cumplir con el límite de emisión que se les impone.

Ha puesto el ejemplo de que ellos mismos denunciaron sobre la actuación del Sinter sin licencia de la planta gijonesa de ArcelorMittal y la empresa fue multada, aunque se descuenta un 50 por ciento por pronto pago. "No es multar por incumplir, queremos que se cumpla", ha recalcado.

También ha considerado que el Gobierno regional no ha sido muy exigente con las empresas potencialmente contaminantes que están obligadas a contar con autorizaciones ambientales integradas.

"Siempre ha habido retrasos, no se han cumplido plazos, no se han cumplido fechas y después, lógicamente, las organizaciones tienen márgenes", ha lamentado.

Sí que en algunos casos han sido "bastante estrictos", según él, como cuando se empezó con la tramitación de los parques de baterías, aunque ha incidido en que el resultado final es que eso de que era tan estricto, fue modificado.

"Muchas veces tenemos que leernos montones de documentos, hacer alegaciones y después vemos que esta década nos ha llegado a que estamos como en el principio", ha apuntado. "Es un poco agotador, y es poner la responsabilidad de tomar decisiones sobre la ciudadanía", ha advertido.