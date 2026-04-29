Ecoloxistes n'Aición critican el soterramiento del Muro en Gijón: "Retirar el tráfico es mejor y más barato"

Archivo - Paco Ramos, del Área de Contaminación y de Energía de Ecoloxistes n'Aición d'Asturies. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ecoloxistes n'Aición d'Asturies han remarcado este miércoles que "retirar el tráfico del Muro de Xixón es mucho más bueno, bonito y barato que esconderlo bajo tierra".

Así lo han defendido, a través de una nota de prensa, frente al proyecto de soterramiento del Muro de San Lorenzo que ha anunciado en este día la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, que incluye la construcción de un parking subterráneo con capacidad para hasta 1.461 plazas.

Para el grupo ecologista, el suprimir el tráfico, sin falta de soterrar, es "mucho más sostenible" desde el punto de vista ecológico y "mucho más racional" en términos económicos.

Sobre esto último, se han referido al coste estimado del proyecto, de unos 130 millones de euros. "Un presupuesto que no sabemos si ha tenido en cuenta los efectos que el cambio climático va a tener en el litoral cantábrico en la próxima década", han advertido.

Al tiempo, han incidido en que la propuesta presentada por el Ayuntamiento busca fundamentalmente "embellecer" el entorno, pero han considerado que, con ella, no se afronta el verdadero problema, que es, a juicio de los ecologistas, la "excesiva" presencia del tráfico rodado en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.

Han abogado, en este sentido, por desincentivar el uso del vehículo privado y fomentar alternativas de movilidad más sostenibles, como el transporte público, los desplazamientos a pie y el uso de la bicicleta.

"Eliminar carriles en el Muro no solo mejoraría la calidad del espacio público, sino que también reduciría el consumo de energía, y todo por menos dinero y sin necesidad de obras que durarán varios años", han insistido.

A mayores, han animado al Gobierno local a que mire a otras ciudades que están apostando por la peatonalización como medio más barato y eficaz de ganar espacio público y fomentar la movilidad sostenible.

Han alertado, además, de que la construcción de un aparcamiento subterráneo, tal y como se plantea, "supondría un efecto contrario al deseado, al incentivar aún más el acceso y la movilidad en coche privado hacia la zona".