Economía.- AMPL.- Gijón acogerá el Asturias Green Hub: nuevo centro empresarial y de innovación de energía verde

Presentación del Asturias-Green-Hub,que se construirá en la parcela de la antigua champanera del Tragamón, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Gijón albergará, en la antigua Champanera, en el entorno del Tragamón, un nuevo hub empresarial vinculado a la energía verde, el Asturias Green Hub, con capacidad para algo más de una veintena de empresas y que se espera que pueda estar listo en el plazo de dos años aproximadamente.

Así lo han destacado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, junto a la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, y el director de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), Javier Izquierdo.

Un proyecto, con empresas ya interesadas, que viene a completar la Milla del Conocimiento 'Margarita Salas', en una parcela de 18.000 metros cuadrados, y que aspira también a ser un punto de encuentro no solo de starup, sino también de pymes y de grandes corporaciones del sector energético y la movilidad sostenible.

Moriyón ha felicitado a los impulsores de la iniciativa, a la que ha definido como un proyecto "ambicioso, extraordinariamente cuidado", y que permitirá a Gijón ampliar su tejido económico y sumar puestos de trabajo dentro de un sector en auge como es el de las energías renovables.

"Una ciudad que ya no quiere ver pasar las oportunidades, sino que las genera y que contribuye a generarlas", ha resaltado la alcaldesa. Esta ha apuntado que los departamentos de Urbanismo del Ayuntamiento han venido trabajando, junto con la parte promotora, para que este proyecto pudiera avanzar "con paso firme". Aún así, ha incidido en que se han necesitado casi dos años.

Ha resaltado, también, que Asturias Green Hub permitirá generar un nuevo polo de innovación en un entorno empresarial ya de por sí único en España. "Un proyecto que permitirá consolidar en Gijón un sector estratégico, fomentar todavía más si cabe la innovación y abrir las puertas a retener el talento", ha remarcado.

Pumariega, por su parte, ha destacado que este proyecto está alineado con las líneas estratégicas del Ayuntamiento, en el que se van a alojar a empresas vinculadas con las energías verdes.

A mayores, ha resaltado su cercanía al Parque Científico y Tecnológico y a grupos de investigación de la Universidad de Oviedo, a lo que ha considerado que en Gijón tiene un encaje "perfecto". "Es muy potente para la ciudad, viene a completar la Milla del Conocimiento", ha remarcado.

Al tiempo, ha recalcado que, desde el Ayuntamiento, están transformando "oportunidades en realidades" que se consolidan y trabajan en poder atraer a más empresas para un Gijón "próspero, en crecimiento y con un brillante futuro".

UN LUGAR DE ENCUENTRO

Izquierdo, por su lado, ha resaltado que el nuevo hub se va a instalar en una zona privilegiada de Gijón, en un emplazamiento donde ya hubo actividad industrial y cercano al Parque Científico y el campus gijonés, donde hay una Escuela de Ingeniería "muy potente".

Sobre el proyecto, ha explicado que va a ser un lugar de encuentro, basado en la energía. "Hablar hoy de energía es hablar también de independencia energética", ha llamado la atención.

Izquierdo, asimismo, ha indicado que se hace preciso buscar nuevas alternativas vinculadas a la energía sostenible, como pueda ser la solar y saber almacenar esa energía y que vaya sustituyendo a las energías tradicionales. "Estamos en un momento de transición", ha remarcado.

"Estamos viendo que no podemos depender exclusivamente del petróleo, del gas y del carbón porque ahora mismo todas esas energías, además, vienen de fuera", ha advertido Izquierdo, quien ha llamado la atención sobre que en el Norte de España, también en Gijón, hay recurso renovable en abundancia, ya que hay sol, viento y agua y se puede aprovechar esa energía de otra manera.

En este sentido, ha incidido en que hay muchísimas empresas que están trabajando en ese aprovechamiento y almacenamiento de la energía. "Esto es una revolución", ha apuntado.

A este respecto, se ha referido al uso de baterías, de métodos de almacenamiento y a buscar combustibles sintéticos nuevos que sean mucho más amigables con el Medio Ambiente. "Toda esa nueva economía y esa nueva energía basada en la sostenibilidad y las renovables es, sin duda, el motor de cambio", se ha mostrado convencido.

Al tiempo, ha aludido a la vinculación histórica de Asturias con la energía y ha señalado que este nuevo hub tiene cinco ejes: hidrógeno verde y combustibles alternativos; Baterías de almacenamiento; Movilidad eléctrica; Circularidad y Biogás; Eficiencia y gestión de la IA.

Sobre estos ejes, ha señalado, entre otras cosas, es preciso cambiar la manera de movernos y también saber cómo almacenar la energía y luego conocer cómo utilizar la energía almacenada en nuestro hogar, incluso para la red.

Izquierdo ha incidido en que se habla mucho de la falta de capacidad de la red eléctrica, a lo que ha considerado que esta tiene "mucho margen de mejora" en sistemas de control y de optimización del funcionamiento. "No solo hay que ampliar la red, sino también hay que utilizar la red de forma eficiente, con Inteligencia Artificial", ha abogado.

Por otro lado, ha apuntado que existen tres objetivos fundamentales, que son la retención del talento, el que el hub sea un punto de encuentro empresarial y que sea un lugar de referencia de la energía, no solo en Gijón, sino también a nivel internacional.

Ha explicado, asimismo, que se van a construir una serie de naves, que contarán no solo con oficinas, sino también con una parte de pequeño taller, en el cual las startups pueden hacer ahí algún tipo de ensamblaje o de prototipado.

Asimismo, va a haber un apartado de usos múltiples y un auditorio, un espacio que pueda ser colaborativo y que se pueda utilizar también no solo por las empresas de allí, sino también por la sociedad en general y otras empresas. Al margen de ello, contará con una parte de restauración. A mayores, aspiran a tener un centro tecnológico vinculado a la energía.

Además, va a haber un punto de recarga rápida para los vehículos eléctricos. Izquierdo ha resaltado que el conjunto va a tener una "armonía", con edificios que van a tener un sentido unos con otros.

Ha señalado, también, que el edificio de oficinas tendrá dos plantas, una de abajo más orientada a pequeños talleres, laboratorios o centros de datos, mientras que la de arriba será de oficinas, con un espacio diáfano con arquitectura "amigable y sostenible".

Ha agregado, que se va a conservar un hórreo que hay en ese entorno "como elemento de identidad". Izquierdo ha indicado que la demolición de la antigua champanera está en marcha y esperan tenerlo listo en un plazo de 18 meses a dos años. Aunque nace de capital privado, explorarán vías de colaboración y ayudas públicas.

En la presentación han hablado, también, el que fuera presidente de TotalEnergies, Javier Sáenz de Jubera, y el catedrático de Universidad en el departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Computadores y Sistemas de la Universidad de Oviedo, Pablo García.

Sáenz de Jubera, por su parte, ha destacado el posicionamiento de Asturias en el sector de la energía y sus potencialidades. En este sentido, ha opinado que este hub va a ayudar a ello. "Asturias, en energía, tiene que ser el Silicon Valley de Europa", ha considerado.

García, en su caso, ha apostado por la colaboración público-privada y ha adelantado que quieren impulsar un centro tecnológico dedicado y orientado a la energía "de forma muy específica y muy clara".

"Tenemos un enlace fortísimo desde la parte de formación hasta la parte de explotación y social de energía y tenemos que aprovechar esa fuerza que tenemos y aprovecharla muy bien", ha animado.