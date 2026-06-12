Economía.- Corteva inicia un proceso de diálogo en su planta en Asturias que afecta a 73 trabajadores

Archivo - Foto de familia durante la presentación oficial del Centro de Excelencia y Servicios Europeos de Corteva, en la planta del Valle de Tamón, a 4 de octubre de 2023, en Carreño, Asturias. - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Corteva ha iniciado un proceso formal de diálogo con los representantes de los trabajadores y las organizaciones sindicales en España ante el cese de la fabricación del ingrediente activo picoxistrobin en Asturias, una medida que derivaría en el cierre de su planta de producción de productos para la protección de cultivos en la región y afectar a 73 trabajadores.

Según ha informado la compañía en un comunicado, este proceso supone el inicio de un procedimiento de consulta legalmente requerido, en el que la empresa se compromete a participar "de manera responsable, respetuosa y transparente", al tiempo que mantiene su compromiso con la seguridad.

Asimismo, Corteva ha precisado que su Centro de Excelencia de Servicios europeo y global ubicado en Asturias, con una plantilla de 300 personas, no forma parte de este proceso de diálogo.