EDP inaugura en Alemania su primera planta solar y refuerza su expansión renovable en el país

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía energética EDP ha inaugurado en Brandeburgo, al suroeste de Berlín, una planta solar fotovoltaica de 87 MWp, su primer proyecto renovable en Alemania, lo que supone un "hito estratégico" dentro de su plan de expansión en el país, según informó la empresa.

El proyecto, denominado Ketzin, tendrá capacidad para generar más de 91 GWh anuales, equivalentes al consumo de unos 28.000 hogares, y permitirá evitar la emisión de alrededor de 75.000 toneladas de CO2 al año. A través de un acuerdo de compraventa de energía (PPA) firmado en 2024, la instalación suministrará electricidad limpia a una gran empresa tecnológica para sus operaciones en Alemania.

El CEO de EDP en Europa, Duarte Bello, destaca que la puesta en marcha del proyecto "sienta las bases" para el crecimiento de la empresa en el país. Bello subraya además que la experiencia global de EDP y las capacidades del equipo local han permitido optimizar el diseño, agilizar permisos e implementar estándares técnicos y financieros avanzados "que mejoran la eficiencia del proyecto y su integración en la red". Alemania, según destaca Bello, es un mercado "clave" dentro de la estrategia europea de la compañía.

En su Plan de Negocio 2026-2028, EDP identifica Alemania como uno de sus principales mercados de crecimiento y asegura contar con una cartera de proyectos superior a los 3 GWp. La estrategia incluye no solo nuevos desarrollos solares, sino también la expansión en energía eólica y sistemas de almacenamiento en baterías (BESS), tanto independientes como combinados con otras fuentes renovables. Europa concentrará cerca del 20% de la inversión global prevista en el plan.

Además de Ketzin, la compañía ha iniciado la construcción de la planta solar comercial de Meuselwitz, de 65 MWp, y prevé poner en servicio próximamente otros dos proyectos de generación distribuida en Alemania. EDP está igualmente ampliando su cartera eólica, tras adquirir terrenos en Baja Sajonia para dos nuevos parques, y desarrolla sistemas de almacenamiento para mejorar la flexibilidad del sistema eléctrico.

EDP dispone en la Península Ibérica de más de 9 GW de capacidad instalada y una red de 288.000 kilómetros. En España, según indica la compañía, emplea a más de 2.000 personas y cuenta con más de 4.000 MW de potencia instalada, 53.000 kilómetros de redes eléctricas, 1,4 millones de puntos de suministro y una cartera comercial superior a los 12 TWh, además de 250 MWp en autoconsumo y más de 1.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos.