EDP lanza la séptima edición de 'Entama', programa de apoyo al emprendimiento local

EDP ha lanzado este martes la séptima edición de 'Entama', la segunda en formato ibérico, reforzando su compromiso con el desarrollo sostenible y el apoyo al emprendimiento local en los territorios donde opera, especialmente en municipios en transición energética de España y Portugal. El programa, orientado a la creación de riqueza, empleo y fijación de población, prioriza proyectos con impacto en las comunidades locales y liderados por mujeres.

Según ha informado la compañía energética, 'Entama' suma ya 89 proyectos apoyados, una inversión acumulada superior a 875.000 euros y una creación estimada de 400 empleos en una treintena de municipios de España y Portugal. La nueva convocatoria apoyará en 2026 proyectos tractores del territorio en municipios de Asturias y Cádiz, con ayudas de hasta 20.000 euros por iniciativa.

En Asturias, el programa se desarrollará en concejos como Allande, Aller, Belmonte de Miranda, Cangas del Narcea, Carreño, Caso, Corvera de Asturias, Degaña, Gozón, Ibias, Laviana, Lena, Llanera, Mieres, Morcín, Proaza, Quirós, Ribera de Arriba, Riosa, Salas, Santo Adriano, Sobrescobio, Somiedo, Teverga, Tineo y Villaviciosa, entre otros, buscando impulsar proyectos con impacto directo en el empleo local y en el aprovechamiento de recursos endógenos. En Cádiz, la iniciativa se dirigirá a los municipios de Los Barrios, San Roque y La Línea de la Concepción.

Desde su puesta en marcha, 'Entama' ha respaldado iniciativas vinculadas a la puesta en valor de recursos naturales y culturales, productos artesanales y agroalimentarios, turismo sostenible, economía circular, digitalización, innovación y servicios de proximidad, contribuyendo a generar empleo estable y no deslocalizable en zonas con riesgo de despoblación.

Entre los proyectos apoyados en Asturias figuran propuestas de ecoturismo, recuperación de oficios artesanales o producción agroalimentaria sostenible, mientras que en Cádiz se han impulsado iniciativas en gastronomía de producto local, formación cultural y servicios técnicos ligados a la transición energética.

El plazo de presentación de candidaturas se abre este martes, 10 de marzo, y permanecerá activo hasta el 26 de abril, valorándose especialmente la viabilidad económica, la sostenibilidad y el impacto en el desarrollo local y el empleo. Las bases de la convocatoria y el formulario de inscripción están disponibles a través de la web del programa, en 'www.comunidadentama.com'.