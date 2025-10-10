EDP pone en marcha en Portugal un parque híbrido eólico-solar que aumentará un 41% la producción renovable en Bordeira

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

EDP ha inaugurado en el Algarve portugués el parque híbrido Charneca das Lebres/Bordeira, que combina tecnologías eólica y solar y alcanza una capacidad total de 39,3 MW. El proyecto incorpora 15,3 MW de potencia solar a los 24 MW del parque eólico de Bordeira, lo que permitirá incrementar un 41% su generación 100% renovable hasta los 83,1 GWh anuales, energía suficiente para abastecer a 24.000 hogares y evitar la emisión de 64.000 toneladas de CO2 cada año.

Formado por 26.000 módulos solares, el nuevo complejo aprovecha las infraestructuras del parque eólico existente, lo que maximiza el uso de la red, evita nuevas construcciones y reduce el impacto ambiental.

"El proyecto refuerza el compromiso de EDP con la Península y con el desarrollo de soluciones limpias e innovadoras para avanzar en la descarbonización, que requieren marcos regulatorios estables, incentivos y redes eléctricas desarrolladas", ha destacado el CEO de EDP España, Pedro Vasconcelos.

En España, la compañía cuenta con 229,55 MW hibridados en cinco parques -Cruz de Hierro, Villacastín, Castillo de Garcimuñoz, Rabosera y Las Lomillas-, mientras que en Portugal suma 696,43 MW en cinco proyectos híbridos: Alto Rabagão, Alqueva, Sabugal, Monte de Vez y Charneca das Lebres/Bordeira, combinando distintas fuentes y tecnologías como paneles bifaciales, aerogeneradores, producción hidroeléctrica y baterías.