EDP pone en marcha su primer proyecto híbrido que combina energía hidroeléctrica y energía solar terrestre

OVIEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

EDP ha puesto en marcha un proyecto de generación híbrida que combina energía hidroeléctrica y solar terrestre, el primero del grupo en el mundo con esta combinación de tecnologías renovables. El complejo de Pracana, situado en el centro de Portugal, proporcionará una capacidad de 89 MW, lo que supone otro "paso importante" para el sector energético y "refuerza el compromiso de la compañía con la transición energética".

Según ha informado la compañía en nota de prensa, el nuevo parque híbrido se ubica en los municipios de Mação y Proença-a-Nova, en los distritos de Santarém y Castelo Branco, respectivamente, y generará energía suficiente para abastecer a unos 51.800 hogares anualmente, evitando la emisión de aproximadamente 35.000 toneladas de CO2 al año.

Combina una planta solar fotovoltaica, con 90.000 paneles y una capacidad de 48 MW, con la infraestructura hidroeléctrica existente en la presa de Pracana, inaugurada en 1951 en el río Ocreza y con una capacidad de 41 MW.

La inversión del grupo en hibridación permite aumentar la producción de energía renovable a través de infraestructuras existentes, en particular redes de distribución, reduciendo los costes operativos y "minimizando" el impacto medioambiental.

El CEO de EDP en Iberia, Pedro Vasconcelos, ha explicado que Pracana es "otro hito" en su estrategia. "Al combinar la energía hidroeléctrica y la energía solar terrestre, reforzamos la estabilidad del sistema, aceleramos la transición energética y reducimos el impacto en el territorio", ha explicado.

La construcción de la nueva planta solar, integrada en la presa, comenzó en enero de 2025 y se estima que generará 87 GWh anualmente. EDP ha señalado que el proyecto "también destaca por sus altos estándares de seguridad y responsabilidad social", ya que "se registraron más de 30.000 horas de trabajo sin accidentes, con un pico de 150 trabajadores involucrados durante la fase de construcción".

Pracana es el sexto proyecto híbrido de EDP en Portugal, el undécimo en la Península Ibérica y, junto con el parque híbrido de Golancz en Polonia, eleva a 12 el número total de proyectos multitecnológicos del grupo en Europa. En 2025, EDP también puso en marcha dos parques híbridos eólicos-solares: Charneca das Lebres, en Aljezur (Portugal), y Las Lomillas, en Cuenca (España). En Portugal, EDP también opera dos proyectos que combinan energía hidroeléctrica y solar flotante: Alto Rabagão en Montalegre y Alqueva en Moura.